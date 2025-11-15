Supruga slavnog glumca prilikom gostovanja u jednom podcastu otkrila je kako gleda na njihovu poveću razliku u godinama te o samopouzdanju koje stječemo kroz godine
Hilaria Baldwin otkrila je zašto ona i suprug ponekad posjećuju terapeuta: 'Nije to samo broj...'
U posljednjoj epizodi podcasta 'Uncut and Uncensored with Caroline Stanbury', Hilaria Baldwin, supruga slavnog glumca, progovorila je o njihovom braku te važnosti samopouzdanja. Bračni par, koji se vjenčao prije 13 godina, ima veliku dobnu razliku od čak 26 godina.
Supruga Aleca Baldwina ispričala je kako ne misli da je razlika u godinama nevažna, prenosi People. 'Ne vjerujem da su godine samo broj, bar ne u našoj situaciji', rekla je te dodala: 'Mislim da postoje određene stvari kod kojih ga trebam pogledati i reći da ima 26 godina iskustva više. Ponekad je to 'flex', a ponekad to znači da nam je potrebno malo terapije'.
Nadalje, ova 41-godišnja instruktorica joge istaknula je kako je nemoguće svima ugoditi. Dodala je i kako je, kada je to shvatila, ta činjenica bila velik lekcija za nju te je napomenula kako je važno znati 'što želimo' kada uđemo u 40-e.
'To je predivna stvar, znate, za vašu vezu... znaš što želiš, i vjerojatno tada imaš samopouzdanje koje je ekstremno seksi i izuzetno utješno', objasnila je nastavivši: 'Uspone i padove te nesigurnosti imamo kada smo mlađi i ne poznajemo sebe'. Zaključila je da su samopouzdanje i 'poznavanje sebe' darovi koji se dobiju s godinama.
Ova natjecateljica 34. sezone showa 'Dancing with the Stars' u svibnju ove godine objavila je knjigu pod nazivom 'Manual Not Included', a za ranije spomenuti medij rekla je kako se nada da će potaknuti svoje čitatelje da žive svoj život znajući da 'svi neke stvari napravimo ispravno, a neke ne baš tako'.
'Radi se o tome da živimo svoje najbolje vlastite živote i pričamo svoje vlastite priče', objasnila je te zaključila: 'Biti majka, partnerica i samo ići kroz život je nevjerojatno, ali također može biti teško. Nadamo se da će priznanje da ne postoji priručnik ublažiti osude, staviti sve u perspektivu i omogućiti nam da shvatimo da smo više slični, nego različiti'.
Hilaria i Alec Baldwin u braku su od 2012. godine, a zajedno imaju čak sedmero djece: kćeri Carmen Gabrielu, Mariu Luciu Victoriju i Ilariju Catalinu Irenu te sinove Rafaela Thomasa, Leonarda Angela Charlesa, Romea Alejandra Davida i Eduarda 'Edu' Pao Lucasa. Osim njih, slavni glumac ima i još jednu kćer, Ireland Baldwin, koji je dobio u braku s bivšom suprugom Kim Basinger.
