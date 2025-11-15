Hilaria Baldwin otkrila je zašto ona i suprug ponekad posjećuju terapeuta: 'Nije to samo broj...'

U posljednjoj epizodi podcasta 'Uncut and Uncensored with Caroline Stanbury', Hilaria Baldwin, supruga slavnog glumca, progovorila je o njihovom braku te važnosti samopouzdanja. Bračni par, koji se vjenčao prije 13 godina, ima veliku dobnu razliku od čak 26 godina.

Foto: Giada Papini Rampelotto/EuropaNewswire

Supruga Aleca Baldwina ispričala je kako ne misli da je razlika u godinama nevažna, prenosi People. 'Ne vjerujem da su godine samo broj, bar ne u našoj situaciji', rekla je te dodala: 'Mislim da postoje određene stvari kod kojih ga trebam pogledati i reći da ima 26 godina iskustva više. Ponekad je to 'flex', a ponekad to znači da nam je potrebno malo terapije'.

Nadalje, ova 41-godišnja instruktorica joge istaknula je kako je nemoguće svima ugoditi. Dodala je i kako je, kada je to shvatila, ta činjenica bila velik lekcija za nju te je napomenula kako je važno znati 'što želimo' kada uđemo u 40-e.

'To je predivna stvar, znate, za vašu vezu... znaš što želiš, i vjerojatno tada imaš samopouzdanje koje je ekstremno seksi i izuzetno utješno', objasnila je nastavivši: 'Uspone i padove te nesigurnosti imamo kada smo mlađi i ne poznajemo sebe'. Zaključila je da su samopouzdanje i 'poznavanje sebe' darovi koji se dobiju s godinama.

Foto: Hilaria Baldwin/Instagram

Ova natjecateljica 34. sezone showa 'Dancing with the Stars' u svibnju ove godine objavila je knjigu pod nazivom 'Manual Not Included', a za ranije spomenuti medij rekla je kako se nada da će potaknuti svoje čitatelje da žive svoj život znajući da 'svi neke stvari napravimo ispravno, a neke ne baš tako'.

'Radi se o tome da živimo svoje najbolje vlastite živote i pričamo svoje vlastite priče', objasnila je te zaključila: 'Biti majka, partnerica i samo ići kroz život je nevjerojatno, ali također može biti teško. Nadamo se da će priznanje da ne postoji priručnik ublažiti osude, staviti sve u perspektivu i omogućiti nam da shvatimo da smo više slični, nego različiti'.

Foto: Hilaria Baldwin/Instagram

Hilaria i Alec Baldwin u braku su od 2012. godine, a zajedno imaju čak sedmero djece: kćeri Carmen Gabrielu, Mariu Luciu Victoriju i Ilariju Catalinu Irenu te sinove Rafaela Thomasa, Leonarda Angela Charlesa, Romea Alejandra Davida i Eduarda 'Edu' Pao Lucasa. Osim njih, slavni glumac ima i još jednu kćer, Ireland Baldwin, koji je dobio u braku s bivšom suprugom Kim Basinger.