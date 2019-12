Brojne kolege se opraštaju od glumca: 'Bio si ljudina i pol...'

Brojne kolege se na društvenim mrežama opraštaju od osječkog glumca Aleksandra Bogdanovića kojem je danas utvrđena moždana smrt. Zadobio je ozljede nakon što je prije nekoliko dana na njega naletio mladi vozač.

Foto: Marko Mrkonjic/PIXSELL

- Zbogom Sale! Počivaj u miru. Bio si veliki glumac i dobar čovjek. Uvijek ćemo te se sjećati. Ekipa serije izražava najdublju sućut obitelji i prijateljima - napisala je ekipa serije Novine u kojoj je igrao jednu od uloga.

Foto: Marko Mrkonjic/PIXSELL

- Dragi Aco, nedavno smo razgovarali i nadali se kako ćemo opet moći raditi zajedno, kako ćemo ostvariti naše planove. Bio si jedan od najboljih prijatelja i veliki glumac. U mom filmu veliko otkriće. Sjećam se završne scene u kojoj si bez intervencije naše šminke pustio suzu. Prizor koji govori o osjećajnom i dobrom čovjeku. Punom tolerancije i ljubavi. Ulozi koju si na maestralan način odglumio. Takav si bio ne samo u ulozi nego i u životu. Sretan sam što sam te poznavao, a tužan što sam izgubio takvog divnog prijatelja. Ne vjerujem ovim lošim vijestima koje sam primio danas. Još sam u šoku i nevjerici da je došao rastanak... ne, ne mogu ti reći zbogom, jer se još uvijek nadam da ćemo se sresti... prijatelju moj nedostajat ćeš nam jaakoooo! - poručio je redatelj Branko Ištvančić.

- Počivaj u miru dragi Aleksandar Bogdanović bio si ljudina i pol!! Ufff... - napisao je glumac Amar Bukvić.

- Othello je ostao bez svog Othella. HNK Osijek bez svog prijatelja, ljudine, glumčine! Bila mi je velika čast surađivati s tobom. Ništa više nije kao prije. Neka te čuvaju anđeli... Ovo je prevelika tragedija za sve nas - napisala je kostimografkinja Ivana Bakal.

- Nisu svi ljudi samo ljudi - ima ih koji su ljudine, kojima su duše prevelike za tijela skrojena za zemaljski život. Ima ih za koje mislite da im se nikad neće dogoditi ništa, ponajmanje smrt, nego da će neokrhnuti nastaviti i kad više ničeg ne bude bilo. Ima ih bez kojih ne možete pojmiti svakodnevicu... A ima i tuga koje vam skamene usta. I pero. Pa skoreni u tuzi pregolemoj ne možete ništa. Samo šutjeti u užasu trenutka koji je premračan i za što. Najmanje za govor o nekom velikom u vremenu prošlom. Zato neću vrijeme prošlo. Odbijam ga. Aco je velik Čovjek, izvanserijski glumac, ljudina, divovska duša koja bi i na lakat ako je o istini. On je moj Rudolph unterstadtski, najdraži, Lucijin emetski otac. On je moj prijatelj zbog kojeg se nadam da anđeli nebeski znaju tko im je došao i da će biti milosrdni, umilni. I prema njemu i prema onima, svima nama, koji si još ne možemo ni predočiti da Ace više nema, da više nije s nama - napisala je književnica Ivana Šojat.

Foto: Marko Mrkonjic/PIXSELL

- Znam da sam ti onomad sve rekla, ali zapravo ne postoje rijeci kojima se opise tako velik čovjek... Počivaj u miru, dragi Sale - stoji u objavi glumice Ane Maras Harmander.

- Ovo mi je naša najdraža fotka. Nikada se nismo tako smrzli kao taj dan u tom uredu i nikada više pljugi nismo popušili u kadru. Čak je i meni, koji sam chain smoker, bilo zlo. Znali smo se otprije, ali nakon tog filma smo postali prijatelji. I znao sam da sam dobio prijatelja za cijeli život. I dobio sam ga. I tako mi je jebeno žao da je to tako kratko trajalo. Aleksandre Bogdanoviću, neopisivo ćeš mi nedostajati. Jedan si od najvećih ljudi koje sam kroz ovaj posao imao čast upoznati. I zauvijek ćeš mi biti jedan od najdražih ljudi za sjesti s njima. Bio si rijetko viđena ljudina. Bio si i rijetko viđena glumčina, ali to je nebitno u usporedbi s time kakva si ljudina bio. Jedan si od onih kojih susretneš jednom u životu. Neopisiva mi je čast što sam te poznavao i što sam te mogao nazivati prijateljem. Jebeno ćeš mi puno previše nedostajati. Nikada više odlazak u Osijek neće biti isti. Brate, volim te. Requiescat in pace. P.S. Nikada ne objavljujem fotke samoga sebe sa osobom iz obituarija jer to smatram pristojnim, no ovo je, nadam se jedini put, kada ću to učiniti, jer ne postoji puno kolega koje sam volio kao Acu. A iza ove fotke stoji toliko krvi i mesa i priča da sam morao. A to smo znali samo Aco i ja. Dugo nisam suzu pustio, danas jesam. Popij jednu za me tamo gore. - napisao je glumac Asim Ugljen.