Brown želi obračun s Kanyeom zbog Whitneyine 'narko' fotke

Nakon što je prošli tjedan reper Kanye West (40) kupio fotografiju pokojne glazbenice Whitney Huston na kojoj se vidi nered u njezinoj kupaonici prepunoj razbacanih tableta, oglasio se Whitneyin bivši suprug Bobby Brown (49). West će inače fotku upotrijebiti za naslovnicu novog albuma repera Pusha T-ja (41)

Zaista je odvratno što je West uopće išao kupovati takvu fotografiju, a još je gore što ju misli upotrijebiti za promociju novog Pusha T-jevog reperskog albuma 'Daytona' - rekao je Brown za američki Rolling Stone. Suprug Kim Kardashian (37) za fotografiju je iskeširao 85 tisuća dolara (malo manje od pet i pol milijuna kuna).

Sporna je fotka navodno snimljena 2006. u Whitneyinoj vili u Atlanti. Pjevačica je umrla u sobi Beverly Hilton hotela 2012. u dobi od 48. West, koji je koproducent albuma, i reper Pusha T su inače zajedno radili na albumu Daytona, za koji najavljuju da će biti prekretnica u američkoj rep glazbi.

- Zašto bi itko to stavio na naslovnicu albuma. To nije samo neukusno već i ludo. Kanye je pretjerao s takvim potezom, netko bi ga trebao ispljuskati, a ja sam prava osoba za to - rekao je Brown u intervjuu jučer i dodao kako još nije vidio novi album 'Daytona'.

Javio se i Whitneyin rođak, američki producent i pjevač Damon Elliott (45), koji se isto zgraža nad Westovom odlukom i ističe kako 'ne shvaća takav publicitet.'

- Znao sam da je za reklamu West spreman daleko otići, ali mi nije palo na pamet da bi pao baš ovako nisko. To nisu bezazlene stvari, moja obitelj je još slomljena, a ovo ih dodatno uznemirava - rekao je Elliott i dodao da mu je kćerka prva saznala za naslovnicu albuma i poslala mu je, nakon čega mu je navodno pozlilo.

Glazbeni je producent ispričao i da bi se volio sresti sa Kanyeom da ga pita 'zašto' i 'koja je uopće umjetnička vrijednost takve naslovnice, jer ju on ne vidi'.

- Doslovno mi je zlo od toga. Kad netko tako tragično umre tuguješ za njim a zatim još dugo vremena pokušavaš doći k sebi i nastaviti sa životom, ali to je na ovaj način nemoguće. Ja želim pamtiti dobra vremena s njom, a ta fotka ne pokazuje ništa dobro - zaključio je Elliott.

Reper Pusha T navodno je rekao Kanyeu kako želi promijeniti naslovnicu, no ovaj za to htio ni čuti.

- Ja to plaćam i to je gotova stvar. To je ono što svijet treba vidjeti - rekao je West o fotografiji koja pokazuje neurednu kupaonicu pokojne pjevačice.

- On je kupio prava na fotografiju, nije ih malo platio i to je njegova odluka. Ja ću ga pustiti da napravi kako želi - rekao je Pusha T i istaknuo da je 'jako ponosan na album na kojem su radili godinu i pol'.