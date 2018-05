Kanye West nazvao ropstvo 'izborom' pa naljutio javnost

Američki reper Kanye West (40), kojeg je glazbeni svijet nedavno kritizirao pošto je javno podupro američkog predsjednika Donalda Trumpa (71), ponovno je šokirao javnost kada je u nedavnom intervju izjavio da je 'ropstvo izbor'.

- Kad čujete za ropstvo koje traje 400 godina. 400 godina? To mi zvuči kao izbor - rekao je među ostalim u intervjuu za portal TMZ. Izjavom je razgnjevio sugovornika i domaćina, Van Lathana s TMZ-a koji je kazao da je 'razočaran i zaprepašten' njegovim komentarom.

A post shared by Kanye West (@kanyewestwears) on May 1, 2018 at 7:47am PDT

- Brojni među nama moraju se nositi s takvim prijetnjama cijelog života. Moramo se nositi s marginalizacijom koja je posljedica 400 godina ropstva za koje ti kažeš da je bio nečiji izbor - reagirao je gnjevno Van Lathan. Suočen s masom kritika West se kasnije na Twitteru pokušao obraniti.

I freed a thousand slaves I could have freed a thousand more if only they knew they were slaves. - Harriet Tubman