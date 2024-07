Brozović plovi kraj Raba: Tjedan dana najma jahte 160.000 eura

Nogometaš Marcelo Brozović prve dane godišnjeg odmora provodi kraj Raba na luksuznoj jahti “Custom Line 120 Erolia”, koja može primiti do 12 osoba u pet soba. Kako tvrde njezini talijanski proizvođači i dizajner Francesco Paszkowski, jahta je savršena za veliko druženje i opuštanje obitelji i prijatelja. Za vrhunski tretman gostiju brine se sedam članova posade. Dobra zabava s jahte nikako nije mogla promaknuti našim čitateljima.

Foto: Instagram

- Marcela nije teško prepoznati zbog silnih tetovaža. Bilo je dosta živahno oko jahte, a izgledalo je kao da se nogometaš dobro zabavlja s obitelji. S gliserom su otišli do plaže Pudarica, a potom do kafića Santos. Zadržali su se nekoliko sati i kasnije vratili do luke - govori nam čitateljica.

Foto: Čitatelj 24sata

Erolia je 38-metarska jahta sagrađena u Italiji 2022. godine, može dosegnuti maksimalnu brzinu od 25 čvorova i jedna je od samo 1099 motornih jahti dužine 35-40 metara. Cijena? Prava "sitnica". Tjedan najma iznosi oko 160.000 eura, ali uz sve dodatne troškove cijena se popne do 172.000 eura.

Foto: Čitatelj 24sata

Prošle godine je kapetan Modrić sa sličnim modelom plovio po dubrovačkom primorju. Njegova jahta "Ferretti Custom Line 120 Erolia" plovila je pod zastavom Ujedinjenog Kraljevstva, četvrte najpopularnije zastave među superjahtama.

Cijena i ostali detalji jahte ne razlikuju se previše od Brozovićeve, a Modrić se, kao i svako ljeto, i sad vratio Dalmaciji. Luka je na ljetovanje otišao sa suprugom Vanjom te u društvu nogometaša Matea Kovačića i njegove supruge Izabel. Nogometaši su posjetili Pelješac pa su se primili spremanja riblje juhe u restoranu Gastro Mare kod chefa Antonija Tonija Bjelančića, od milja zvanog Bjelko. Na Instagram stranici restorana možemo vidjeti nasmijani trio u kuhinji. Simpatični chef pritom se obratio još jednom nogometašu, Davidu Beckhamu, koji je u rujnu prošle godine također posjetio ovu lokaciju i kuhao s Bjelančićem.

Foto: Instagram

- Davide, moraš ovo vidjeti. Sljedeći put kad dođeš, pripremaš ovo za nas. Mateo i Luka, od sada kuham samo s vama dvojicom, jer ova juha koju pripremamo je fenomenalna - rekao je chef.

Nakon čega ga je Luka upitao: ''Je li David kuhao s tobom?''.

Foto: Instagram

- Da, ali škarpinu, a ovo je puno bolja riba - našalio se chef i poručio reprezentativcima da su obavili bolji posao od Engleza.

S Pelješca su otišli za Dubrovnik, a kasnije i na otočić Vrniku kraj Korčule, gdje su sreli pjevačicu Severinu. Zajedno su pozirali, a Seve je poručila: "Dečki koji nas, osim na terenu, usrećuju svojom pojavom i izvan njega... Hvala Luka i Mateo".

Foto: Instagram

Prema posljednjim informacijama, Luka s obitelji uživa u Petrčanima blizu Zadra.