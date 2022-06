Bruce Willis izašao je u javnost tri mjeseca nakon što je obitelj otkrila da boluje od afazije

Tri mjeseca nakon što je javno objavio da mu je dijagnosticirana afazija i da se povlači iz glume, glumac Bruce Willis (67) viđen u javnosti u šetnji sa suprugom.

Bruce je u petak uskladio odjeću sa suprugom Emmom Heming Willis i prošetao ulicama Los Angelesa.

Emma je prošli tjedan podijelila video iz 1987. kada je Bruce Willis pjevao s grupom 'The Temptations' pjesmu Under the Boardwalk, a njezina objava oduševila je fanove slavnog glumca.

- Moj moto je - nikada ne dopustite strahu da vas zaustavi. Zašto? Jer strah konstantno mene zaustavlja. A to je još jedan razlog zašto sam se zaljubila u svog supruga, jer njega strah nikada nije zaustavio. Pa kakvo samopouzdanje samo morate imati da otpjevate glavni vokal s The Temptationsima?- napisala je u opisu objave.

Podsjećamo, Bruceova obitelj objavila je u ožujku da glumac boluje od afazije, koja napada moždani centar zadužen za govor, te posljedično smanjuje mogućnost razumijevanja ili izražavanja riječi, čitanje i pisanje

