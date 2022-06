Supruga Brucea Willisa objavila snimke stare 35 godina: 'Njega strah nikada nije zaustavio...'

Supruga slavnog glumca, Brucea Willisa (67) svoj privatni život čuvala je podalje od očiju javnosti. Ipak, njegova bolest sve je promijenila pa tako Emma Heming Willis sada sve češće dijeli uspomene na holivudskog glumca, kao i brojne trenutke iz njegove bogate karijere.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ovoga je puta na svom Instagramu Emma podijelila video iz 1987. kada je Bruce Willis pjevao s grupom 'The Temptations' pjesmu Under the Boardwalk, a njezina objava oduševila je fanove slavnog glumca.

- Moj moto je - nikada ne dopustite strahu da vas zaustavi. Zašto? Jer strah konstantno mene zaustavlja. A to je još jedan razlog zašto sam se zaljubila u svog supruga, jer njega strah nikada nije zaustavio. Pa kakvo samopouzdanje samo morate imati da otpjevate glavni vokal s The Temptationsima?- napisala je u opisu objave.

- Možete reći što hoćete, a bogami su govorili, no ovog je momka uvijek vodila strast i nikada nije dopustio ikome da ga obeshrabri u ičemu. Zbog toga iznimno cijenim, volim i divim se tom muškarcu - dodala je. Emma je ranije u razgovoru za američke medije priznala da briga o Willisu utječe na njeno mentalno zdravlje.

Prisjetimo se, glumac se oprostio se od glume nakon što mu je dijagnosticirana afazija, poremećaj koji utječe na njegove kognitivne sposobnosti.

Najčitaniji članci