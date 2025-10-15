Brunejski princ i princeza naših korijena objavili da će postati roditelji: 'I onda ih je bilo troje'

Sin sultana Hassanal Bolkiaha, brunejski princ Abdul Mateen i njegova supruga princeza Anisha Rosnah, koja vuče hrvatske korijene, na društvenim su mrežama objavili kako će uskoro postati roditelji. Iako spol djeteta nije otkriven, ako bude sin postat će šesti u redu za nasljeđivanje titule kralja Bruneja.

Princ je na svom Instagram profilu objavio crno-bijelu fotografiju sebe i supruge. On je odjenuo bijele lagane hlače i košulju, a princeza široku bijelu haljinu ispod koje se ističe njen trudnički trbuščić koji pridržava rukom. U opisu je princ samo kratko dodao: 'I onda ih je bilo troje'.

Par koji nije jasno naznačio kada bi prinova trebala stići, vjenčao se početkom 2024. godine, što znači da će u siječnju proslaviti drugu godišnjicu braka. Njihovo vjenčanje, koje je trajalo nevjerojatnih 9 dana, bilo je izuzetno raskošno, a ceremonija je održana u sultanovoj službenoj rezidenciji Istana Nurul Iman, koja se nalazi u brunejskom glavnom gradu Bandar Seri Begawanu. Izvršena je i tradicionalna brunejska ceremonija puderiranja, na kojoj najuži članovi obitelji mladom paru na ruke nanose pastu u prahu. Princ, koji je vrlo aktivan na društvenim mrežama, podijelio je fotografije tog događaja.

Buduća majka, princeza Anisha Rosnah, kćer je Ivice Adama Kalebića koji porijeklo vuče iz Dalmacije te članice ugledne brunejske obitelji, Siti Miriam Ise. Njezin je djed Pehin Datuk Haji, koji je bio dugogodišnji savjetnik i ministar u vladi brunejskog sultana. Princeza je rođena 1994. godine u Londonu, a školu je pohađala u Velikoj Britaniji te Španjolskoj. Uspješna je poduzetnica koja ima vlastitu turističku agenciju i modni brend Silk Collective. Svog supruga upoznala je kao studentica preko brata Daniela, a u vezi, koju su skrivali sve do vjenčanja, su navodno od 2018. godine.

Princ Abdul Mateen rođen je 1991. godine kao četvrti sin brunejskog sultana koji, osim njega, ima još devetero djece. Diplomirao je međunarodnu politiku na prestižnom londonskom King's Collegeu te magistrirao na Školi za orijentalne i afričke studije. Također, na britanskoj Kraljevskoj vojnoj akademiji Sandhurst stekao je vojnu obuku.