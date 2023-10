Bruno iza sebe ima tužnu priču: 'Najveća prekretnica bila mi je kada mi je preminuo otac...'

Audicija je prošla lijepo, svi su rekli 'da'. Severina je imala lijepe komentare. Tončijev komentar je isto bio zanimljiv za shvatiti. On je rekao da bi pustio moj glas, ali ne bi mene. Što sad to znači? Nasmijao se Bruno Rački, kandidat showa 'Superstar', koji je u subotu otpjevao pjesmu 'If I Can Dream' Elvisa Presleyja i prošao dalje.

Ovaj veliki obožavatelj Elvisa, priznao je kako je nastup za njega bio emotivan. Prve glazbene korake napravio je kao dijete. Studira Fakultet elektrotehnike i računarstva, a u budućnosti bi se svakako želio nastaviti baviti glazbom.

Foto: RTL

- Svi me podržavaju, sestra je bila sa mnom, brat svira gitaru i on je profesionalac, zajedno sviramo, imamo bend 'Valovi' - rekao je Bruno za RTL.

Priznao je kako mu je najveća prekretnica bila kada mu je preminuo otac.

- Nakon toga sam moram biti samostalan, počeo sam puno više raditi na sebi, zaraditi koji euro - ispričao je.