Bruno izveo Doris na spoj: Ovo još nisam doživio, iscpljen sam

Nakon što su kandidati druge sezone showa 'Ženim sina?' na prvim spojevima upoznali djevojke, krenula je avantura. Već na prvom druženju među nekim natjecateljima počele su frcati iskre, a kod nekih je došlo i do žestokih obračuna.Najburnije bilo je kod Vukelića koji je djevojke najprije odlučio odvesti na jogu s majkom Dubravkom.

- Mislim da nas je odveo na jogu da vidi koliko smo fleksibilne, kako izgledamo u tajicama, topićima, da može uskočiti i pomoći - zaključila je Jelena, dok je Petra kazala kako Ivana i mamu ne može nikako spojiti s jogom.

Foto: NOVA TV

Nakon druženja na satu joge, Ivan je djevojke odlučio baciti u žrvanj te ih je odveo u kazalište ne bi li vidio kako će se snaći u ulozi glumica.

Foto: NOVA TV

Podijelio im je tekst iz drame Romeo i Julija, koji su morale naučiti, no kako je kazao, svaka improvizacija dobro je došla, a najbolja među njima osvaja spoj s njim. Ivan se na kraju odlučio za Petru, čija mu se gluma, kao i vladanje scenom te međusobna kemija, najviše svidjela.

Foto: NOVA TV

- Petra me ugodno iznenadila sa svojim nastupom, čak do te mjere gdje sam se ja malo zblokirao - objasnio je Ivan svoj izbor, no to se nije svidjelo natjecateljici Nevenki koja je tražila objašnjenje zašto je baš Petra pobijedila.

- Hoćeš reći da ništa nije frcalo međusobno? - priupitao ju je Ivan vidno iznerviran, na što mu je Nevenka odgovorila: 'Nije ništa frcalo, ali nije ništa bilo blistavo!'

Foto: NOVA TV

Dok je Ivan svoje djevojke ranom zorom natjerao na razgibavanje, kod Filipovića dan je započeo slavonskim delicijama. Nakon doručka, tata Mile odlučio je povesti sve djevojke na druženje i ručak, izuzev Doris, koju je ocijenio povučenom pa je želio vidjeti hoće li se malo više otvoriti na samo s Brunom.

Dok su djevojke s tatom Milom uživale i smijale se njegovim forama, Doris i Brunu ipak nije dobro išlo.

- Vjerujem da je curama bilo zabavnije s Milom nego meni s Brunom - otkrila je Doris i dodala kako ima trenutaka kada su neke neugodne tišine i kad ne znaju o čemu bi pričali. Neugodne tišine zasmetale su i Brunu.

Foto: NOVA TV

- Ja i Doris definitivno nismo kliknuli. Iskreno mislim da nikad nisam imao ovakav dejt. Ovo me dosta iscrpilo - rekao je.

Matejeva mama za prvo druženje odlučila je uzeti stvari u svoje ruke te je za djevojke pripremila slatki izazov - morale su napraviti Matejev omiljeni kolač.

Foto: Nova Tv

Nakon što su djevojke slijedile upute mame Ljiljane, uslijedilo je kušanje. Premda je Matej bio uvjeren da će odmah prepoznati onaj kolač kojega je napravila njegova mama, iznenadio se kada je otkrio da je mamin kolač, zapravo Anamarijin.

Kako će proteći spoj Mateja i Anamarije, ostaje nam za vidjeti. Josip i mama Suzana odlučili su djevojke izvesti na kavu kako bi ih bolje upoznali, no potpunu dominaciju preuzela je Adela.

- Pričljiva cura, htjela sam pogledati i druge, čuti, ali nisam mogla od nje. Možda je ona bila uzbuđena, pa onda stalno priča, ima takvih ljudi. Mislim da se uporno želi svidjeti, biti dominantna, a to se ne radi tako što si glasan - komentirala je mama Suzana, a ostatak djevojaka također se požalilo na Adelinu pričljivost.

Foto: NOVA TV

- Bilo je očito da je Adela na mamu nasrnula - dodala je Patricia. Nakon kave, Josip je odlučio pripremiti iznenađenje, odnosno zadatak za djevojke - modna revija sa sado-mazo rekvizitima.

Foto: NOVA TV

- Mislim da to otkriva o njemu nešto što još nismo znali, mislim da je to zanimljiva strana i sviđa mi se - uzbuđena je bila Iris, dok se zadatak nije svidio Natali:

- Baš me zanima kako će njegova majka reagirati na ovu njegovu mračnu stranu - komentirala je.

