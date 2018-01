Bruno Mars i Kendrick Lamar pokorili ovogodišnje Grammyje

R&B glazbenik Bruno Mars neočekivani je uvjerljivi pobjednik ovogodišnje dodjele američkih glazbenih nagrada Grammy, osvojivši nagrade u svim ključnim kategorijama unatoč dominaciji rap zvijezda Jay-Z-ja i Kendricka Lamara u nominacijama.

Bruno Mars osvojio je nagradu za pjesmu godine za "That's What I Like".

U toj su kategoriji nominirani bili i "Despacito" Luisa Fonsija, "4:44" Jay-Z-ja, "Issues" Julije Michaels i "1-800-273-8255" Alessije Care.

Marsov album "24K Magic" proglašen je također albumom i snimkom godine, te najboljim R&B albumom.

Time je Bruno Mars na ovogodišnjim Grammyjima osigurao prevlast R&B-ju u odnosu na hip hop, čije su zvijezde Jay-Z i Kendrick Lamar unatoč većem broju nominacija ostale bez nagrada u ključnim kategorijama.

Prošle je godine hip-hop istisnuo rock s pozicije dominantnog žanra u američkoj muzici.

Lamarov album "DAMN" i singl "Humble" osvojili su ove godine pet nagrada uglavnom u kategoriji rap glazbe.

Jay-Z nije potvrdio svoju prvu nominaciju za album godine koju je izborio njegov "4:44". Dosada je osvojio ukupno 21 Grammy.

Najboljim pop albumom proglašen je ove godine "Divide" Eda Sheerana a najboljim rock albumom "A Deeper Understanding" grupe The War on Drugs.

Najbolji je alternativni glazbeni album "Sleep Well Beast" The Nationala a najboljom novom umjetnicom članovi američke akademije diskografske umjetnosti proglasili su Alessiju Caru.

Na crvenom su tepihu brojne glazbenice i glazbenici nosili ili držali bijele ruže u znak podrške jednakosti žena i njihovoj sigurnosti od seksualnog uznemiravanja, koju je emocionalnom izvedbom pjesme "Praying" na dodjeli posebno istaknula i Kesha.

Večer iznenađenja, političara i nastupa

Bivša kandidatkinja Demokratske stranke na predsjedničkim izborima Hillary Clinton bila je zvijezda iznenađenja na dodjeli američkih glazbenih nagrada Grammy na kojoj su osim glazbe u govorima, glazbenim nastupima, modi i skečevima dominirali snažni pozivi za promjenom u američkom društvu, pokazivanjem snage i jedinstva, prenose svjetski mediji.

Clinton je na 60-oj dodjeli Grammyja u snimljenom skeču s Johnom Legendom, Cher i Snoop Doggom čitala izvatke iz kontroverzne knjige Michael Wolffa "Vatra i bijes" o sadašnjem američkom predsjedniku Donaldu Trumpu u parodiji audicije za nagradu za najavljivače koju je održao voditelj dodjela James Corden.

Nakon što je pročitala svoj dio teksta o Trumpovim prehrambenim sklonostima Corden je zaključio: "Grammy je u torbi".



Najmoćniji dio večeri u dvorani Madison Square Garden u New Yorku bio je kada su se pobornice pokreta "Time's Up" okupile na iznimno emotivnom nastupu kojeg je predvodila Kesha.

Najavljujući izvedbu koja je okupila brojne zvijezde pjevačica Janelle Monae održala je motivirajući govor poručivši da je isteklo vrijeme za zlostavljanja i zloupotrebu moći u glazbenoj industriji.

- Ne događa se samo u Hollywoodu, ne događa se samo u Washingtonu, događa se upravo ovdje - i u našoj industriji - kazala je.

Ispunivši pozornicu odjevene u bijelo "neustrašiva" Kesha na čelu skupine žena među kojima su bile i Bebe Rexha i Cyndi Lauper otpjevale su pjesmu "Praying" izazivajući ovacije i suze u očima mnogih u publici.

U skladu s tonom večeri Kendrick Lamar također je imao dojmljivu izvedbu s plesačima odjevenima u vojne odore koji su pogađani mecima i stajali su zajedno u znak solidarnosti dok je on pozvao da Jay-Z bude sljedeći predsjednik.

Nastavljajući s pozivima za promjene mlada kubansko-američka pjevačica i tekstopisac Camilla Cabello također je izazvala reakcije porukom o važnosti tzv. sanjara, ilegalnih imigranata koji su u SAD stigli kao djeca i koje Trump želi prognati, dok je najavljivala nastup grupe U2.

Na dodjeli Grammyija pojavili su se i izvođači country glazbe Brothers Osborne, Eric Church i Maren Morris koji su nastupali u listopadu na festivalu u Las Vegasu koji je postao poprištem jednog od najkrvavijih napada u SAD-u kada je 64-godišnji Amerikanac Stephen Paddock počeo pucati po posjetiteljima usmrtivši 58 osoba i ranivši stotine njih prije nego što se ubio.

Oni su izveli nezaboravnu verziju balade Erica Claptona "Tears in Heaven" uz prikazivanje imena poginulih u tom napadu.

Mnogi izvođači na Grammyjima nosili su bijelu ružu kao znak potpore ženskoj ravnopravnosti i slobodi i pravu na život bez seksualnog zlostavljanja. Ruže su nosili ili držali pripadnici oba sopla izražavajući tako solidarnost s pokretom Time's up.



Postumno odali počast Leonardu Cohenu

Legendarni pjevač i tekstopisac Leonard Cohen za života nikad nije osvojio Grammy, a sada je osvojio nagradu za najbolju rock izvedbu za pjesmu "You Want It Darker" u kojoj je napisao da je spreman umrijeti.

Cohen, koji je preminuo u studenome 2016., bio je velika glazbena figura s legendarnim pjesmama poput "Hallelujah" ili "So Long, Marianne", no nikad nisu u komercijalnom smislu bile uspješnice i uvijek su ga zaobilazili Grammyji, najveća američka glazbena nagrada.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL/Dreamstime

Njegov album "You Want It Darker" objavljen je tri tjedna prije nego što je kanadski glazbenik umro u Los Angelesu u dobi od 82 godine.

Iako nikad nije dobio Grammyja za pjesmu ili album, Cohen je dobio tu nagradu za životno djelo 2010.

Pojavio se u albumu jazz legende Herbieja Hancocka posvećenom pjevačici Joni Mitchell, koji je 2008. osvojio nagradu za album godine.