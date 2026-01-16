Bruno Mars 'srušio' je rekord po prodanim ulaznicama za koncert

Pop zvijezda Bruno Mars (44) 'srušio' je rekord po prodanim ulaznicama za koncert u jednom danu, piše The Forbes. U četvrtak je prodao 2,1 milijun ulaznica za svoj album 'The Romantic Tour', što je najveći obujam prodaje ulaznica za jedan dan u Sjevernoj Americi, Europi i Velikoj Britaniji u povijesti Live Nationa.

Mars je prošlog tjedna najavio album na X-u objavom "Moj album je gotov".

Forbes procjenjuje da je Mars 2025. godine zaradio oko 31 milijun dolara prije oporezivanja, uglavnom zahvaljujući svojoj rezidenciji u Park MGM-u u Las Vegasu. To mu je donijelo 22. mjesto na prošlogodišnjoj Forbesovoj listi najplaćenijih glazbenika , što ga je smjestilo u društvo izvođača poput Sabrine Carpenter i country superzvijezde Morgana Wallena.

64th Grammy Awards Show in Las Vegas | Foto: MARIO ANZUONI/Reuters/Hubert Boesel/DPA/PIXSELL

Nije imao potpunu turneju od svjetske turneje 24K Magic World 2016. Prošlog četvrtka najavio je turneju The Romantic. Album bi trebao izaći 27. veljače.