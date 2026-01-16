Obavijesti

Show

Komentari 1
NAJAVIO NOVI ALBUM

Bruno Mars 'srušio' je rekord po prodanim ulaznicama za koncert

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
Bruno Mars 'srušio' je rekord po prodanim ulaznicama za koncert
Foto: Ian West

Bruno nije imao veliku svjetsku turneju od 2016 godine. Prošlog četvrtka najavio je turneju The Romantic. Album bi trebao izaći 27. veljače

Admiral

Pop zvijezda Bruno Mars (44) 'srušio' je rekord po prodanim ulaznicama za koncert u jednom danu, piše The Forbes. U četvrtak je prodao 2,1 milijun ulaznica za svoj album 'The Romantic Tour', što je najveći obujam prodaje ulaznica za jedan dan u Sjevernoj Americi, Europi i Velikoj Britaniji u povijesti Live Nationa.

Mars je prošlog tjedna najavio album na X-u objavom "Moj album je gotov".

Forbes procjenjuje da je Mars 2025. godine zaradio oko 31 milijun dolara prije oporezivanja, uglavnom zahvaljujući svojoj rezidenciji u Park MGM-u u Las Vegasu. To mu je donijelo 22. mjesto na prošlogodišnjoj Forbesovoj listi najplaćenijih glazbenika , što ga je smjestilo u društvo izvođača poput Sabrine Carpenter i country superzvijezde Morgana Wallena.

NOVA TURNEJA Djevojke iz grupe Blackpink na pozornicu izvele Brunu Marsa: 'Čast je biti na ovoj pozornici!'
Djevojke iz grupe Blackpink na pozornicu izvele Brunu Marsa: 'Čast je biti na ovoj pozornici!'
64th Grammy Awards Show in Las Vegas
64th Grammy Awards Show in Las Vegas | Foto: MARIO ANZUONI/Reuters/Hubert Boesel/DPA/PIXSELL

Nije imao potpunu turneju od svjetske turneje 24K Magic World 2016. Prošlog četvrtka najavio je turneju The Romantic. Album bi trebao izaći 27. veljače.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Nova djevojka Mate Rimca: Previše mi je medijske pažnje
ZA 24SATA

Nova djevojka Mate Rimca: Previše mi je medijske pažnje

Mate Rimac potaknuo je nagađanja o novoj vezi nakon što se u zagrebačkom HNK-u držao za ruke s Barbarom Kotarski, koja te navode nije demantirala
Tjedan dana nakon operacije: Mirko Fodor ušetao u redakciju na štakama i oduševio kolege
VESELJE NA HRT-U

Tjedan dana nakon operacije: Mirko Fodor ušetao u redakciju na štakama i oduševio kolege

Zvijezda dana nezaustavljivi je Mirko Fodor! Na redakcijski sastanak došao je tjedan dana nakon zamjene kuka, objavili su na Facebook stranici emisije 'Dobro jutro, Hrvatska'
Čak sedam puta tražila ljubav: Rekorderku iz 'Ljubav je na selu' danas mnogi ne bi prepoznali
REALITY POVRATNICA

Čak sedam puta tražila ljubav: Rekorderku iz 'Ljubav je na selu' danas mnogi ne bi prepoznali

Ines Petrić gledali smo u showu 'Ljubav je na selu', a posljednji je put bila na farmi Radoslava Biskupovića. Inače je frizerka i vizažistica s dugim iskustvom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026