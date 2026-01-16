Bruno nije imao veliku svjetsku turneju od 2016 godine. Prošlog četvrtka najavio je turneju The Romantic. Album bi trebao izaći 27. veljače
Bruno Mars 'srušio' je rekord po prodanim ulaznicama za koncert
Pop zvijezda Bruno Mars (44) 'srušio' je rekord po prodanim ulaznicama za koncert u jednom danu, piše The Forbes. U četvrtak je prodao 2,1 milijun ulaznica za svoj album 'The Romantic Tour', što je najveći obujam prodaje ulaznica za jedan dan u Sjevernoj Americi, Europi i Velikoj Britaniji u povijesti Live Nationa.
Mars je prošlog tjedna najavio album na X-u objavom "Moj album je gotov".
Forbes procjenjuje da je Mars 2025. godine zaradio oko 31 milijun dolara prije oporezivanja, uglavnom zahvaljujući svojoj rezidenciji u Park MGM-u u Las Vegasu. To mu je donijelo 22. mjesto na prošlogodišnjoj Forbesovoj listi najplaćenijih glazbenika , što ga je smjestilo u društvo izvođača poput Sabrine Carpenter i country superzvijezde Morgana Wallena.
Nije imao potpunu turneju od svjetske turneje 24K Magic World 2016. Prošlog četvrtka najavio je turneju The Romantic. Album bi trebao izaći 27. veljače.
