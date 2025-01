Brzo je preboljela razvod: Bivša žena Kevina Costnera se udaje, ljubav našla u njihovom susjedu

Christine Baumgartner (50), bivša žena Kevina Costnera (70), zaručila se manje od dvije godine nakon njihovog prekida.

Costner i Baumgartner rastali su se 2023. zbog nepomirljivih razlika nakon 19 godina braka u kojem su dobili troje djece Cayden (17), Hayes (15) i Grace (14). Iste je te godine Baumgartner započela ljubavnu vezu s Joshom Connorom (49), koji im je bio susjed, a također je rastavljen s troje djece.

Foto: Janet Gough/PRESS ASSOCIATION

Connor je zaprosio Christine 26. siječnja na plaži u Santa Barbari, a obitelj i bližnji novog para nisu iznenađeni time jer je par često provodio vrijeme zajedno, a skupa su bili i na Božić.

Ove zaruke dogodile su se samo 11 mjeseci nakon što su Costner i Baumgartner riješili svoju bitku imovine i uzdržavanja djece nakon razvoda. Odredili su zajedničko skrbništvo nad djecom, a i Christine prima oko 60 tisuća dolara alimentacije za djecu, što je puno manji iznos od 165 tisuća koje je tražila.

Foto: Van Tine Dennis/Press Association/PIXSELL

Christine je u emotivnom govoru na sudu rekla kako su njena djeca navikla na luksuzni život tvrdeći da im je to u genima, a također je htjela poništiti svoj predbračni ugovor po kojem bi godišnje dobivala 1,5 milijuna paušalnog iznosa i jednogodišnju otplatu hipoteke na novi dom, kako bi mogla primati alimentaciju. No, sudac to nije prihvatio i izvršio je predbračni ugovor.

Foto: CLTN, GGRE

Izvor je za Page Six rekao da je Christine presretna što je toliko zaljubljena nakon teškog braka u kojem je predugo ostala radi svoje djece.

- Josh je bio uz Christine tijekom cijele muke razvoda. Ako Kevin ima problema s tim, to je njegova odgovornost - rekao je izvor te naglasio kako je blisko prijateljstvo para postalo romantično tek nedavno.

Voditelj emisije Entertainment Tonight, Kevina je upitao što misli o njihovoj romansi te kako se osjeća u vezi toga, na što je vrlo kratko odgovorio.

- Nemam ja susjeda - rekao je te nije dalje htio komentirati tu situaciju no rekao je kako mu je i dalje stalo do svoje bivše žene.

Foto: Profimedia, Instagram, Canva.

Costner je u lipnju prošle godine priznao kako mu je razvod bio potresan trenutak koji ga je jako zabolio, a da je utjehu u tom teškom razdoblju vidio jedino u svojoj djeci.

- Idem naprijed, nemam izbora. Moja djeca me gledaju, pa ne mogu samo uvenuti kao tratinčica. Moram ići naprijed, moram nastaviti biti ono što jesam i posebno paziti na to tko su oni - izjavio je Costner za CBS Mornings.

Kevin Costner već se razveo jednom od svoje prve žene Cindy Silve koja je podnijela zahtjev za razvod nakon 16 godina braka. No, za razliku od razvoda s Christine, Cindy i Kevin su riješili pitanja imovine i troje djece na miran i prijateljski način.

Foto: Profimedia/Pool

DailyMail je objavio kako su u studenom prošle godine Costner i Sharon Stone flertali te čak razmijenili telefonske brojeve na dodjeli Governors Awards.

Izvor je podijelio detalje susreta te istaknuo kako se čini da Sharon, koja je bila uz Kevina tijekom njegovog razvoda, sada uživa u pažnji te da mu je čak i šaljivo namignula.