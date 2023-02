Bubnjar Dubioze Kolektiv zapeo je u prometu zbog snijega, s njim je bila i pjevačica Lu Jakelić

Jedan od članova benda Dubioza Kolektiv, Senad Šuta (52) zapeo je u prometu zbog snježnog nevremena. Senad je bio na gaži s pjevačicom Lu Jakelić (30).

Glazbenici su večer proveli u kombiju, a kasnije su snimljeni u restoranu Anita u Zatonu Obrovačkom. Međutim, iako su zapeli u prometu, čini se ih vremenske neprilike nisu pokolebale. Prvo se mislilo da je cijeli sastav Dubioza Kolektiv zapeo u snijegu, ali od njih je samo Senad bio na putu.

Na Facebooku se javila Lu Jakelić, koja je objavila nekoliko fotografija i obavijestila pratitelje kakvo je stanje.

- Ovo je najdulje putovanje iz Šibenika. Dva dana stojimo. Senad uvjerljivo prva pratilja hrkanja. Naš dragi vozač Kajo, riznica humora. Negdje oko 4 govori mu Bojana: 'Kajo, daj ti odspavaj'. Na to će on: 'Ma neka, pusti, to ću ja sutra u vožnji malo'. Jest da je teško, ali ovo ćemo pamtiti - napisala je Lu.

Zbog vremena su u prometu zapeli i Doris Pinčić i kolega Ognjen Golubić, koji danas nisu vodili 'Dobro jutro, Hrvatska'. Zapeo je i Marko Škugor, koji se požalio da nije uspio doći do Zagreba nego je morao stati u Karlovcu.

