Dubioza kolektiv obilježavaju 20 godina karijere: 'Veselimo se svakom koncertu kao da je prvi'

Foto: Ivica Galovic/ PIXSELL

U Europi smo svirali u svim zemljama osim Islanda, Moldavije, Bjelorusije i Latvije. Iskoristili bismo ovu priliku da pozovemo koncertne promotere u ovim državama da nas pozovu pa da i tamo u okviru jubilarne dvadesetogodišnjice odsviramo po koncert, čisto radi statistike, kaže Vedran Mujagić iz grupe 'Dubioza kolektiv'. Ove godine međunarodno najuspješniji bosanskohercegovački bend obilježava 20 godina postojanja. POGLEDAJTE VIDEO: Od prvog nastupa Dubioze Kolektiv 2003. godine, prvog albuma objavljenog 2004. godine do aktualnog albuma 'Agrikultura,' snimili su deset albuma, jedan EP i dvostruki live LP. Nastupajući gotovo na svim merdijanima, u 42 države održali su preko tisuću koncerata, a uličnim, ad hoc svirkama ne zna se ni broj. Nakon pandemijske pauze u kojoj su za svoju publiku producirali sedamnaest epizoda Quarantine Showa, postpandemijska turneja Dubioze Kolektiv 'Back on the Road' započela je u ožujku prošle godine, a do kraja prosinca svirali su gotovo stotinu koncerata u 23 zemlje. Foto: PROMO - Šalu na stranu, dovoljno je pomisliti na preko tisuću tonskih proba i na četiri potrošena kombija, pokušati pomnožiti broj koncerata s brojem pređenih kilometara, a sve to sa brojem dana koji smo proveli na putu. Tako smo postali ono što jesmo - radeći ono što volimo i u što vjerujemo. Naš život je muzika i naše obiteli žive s nama naš život muzičara - kažu. Foto: Ivica Galovic/ PIXSELL Globalno je Dubioza Kolektiv najbolji bosanskohercegovački glazbeni izvozni proizvod svih vremena s ogromnim brojem međunarodnih koncerata. Oni su bend koji je u dvadeset godina postojanja osvojio publiku različitih uzrasta u svakom dijelu planete. Foto: PROMO Dubioza je prošla dug put od klupskih koncerata do glavnih scena najvećih festivala i turneja na svim kontinentima. Prije nekoliko godina potukli su sve dotadašnje rekorde posjećenosti EXIT-ove scene, a nastupili su i pred pola milijuna ljudi na poljskom Woodstocku (današnji Pol'and'Rock). Glastonbury (UK), Sziget (HU), Roskilde (DK), Lowlands (NL), Pohoda (SK), Womad (CL), Lollapalooza (DE), SXSW (USA), Boom Town (UK), Electric Castle (RO), Vina Rock (ES) samo su neke od velikih festivalskih pozornica na kojima je Dubioza Kolektiv svirala proteklih godina. Foto: PROMO - Ovaj će jubilej Dubioza proslaviti u krugu velike obitelji, tj. publike za koju sviramo. Nisam neki ljubitelj proslava jubileja, ali ovaj slavimo u nadi da ćemo dobiti onu bombonijeru koja godinama kruži po rođendanima, a niko je ne želi otvoriti, jer je uvijek zgodna da se proslijedi dalje kao poklon - kaže Brano Jakubović pa dodaje: - Svakom koncertu radujemo se kao da je prvi i sviramo kao da je posljednji, a u 2023. godini svirat ćemo veliki broj koncerata od kojih su već najavljeni nastupi u Njemačkoj, Francuskoj, Austriji, Bugarskoj, Belgiji, Španiji, Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji. Foto: PROMO