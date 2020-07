Bučević tješila Gazdinu kći zbog razvoda, a i sama ga prolazila

U jeku afere Agrokor Ivi Todorić život se okrenuo naopačke. Lani se rastala od Hrvoja Balenta, a njena osoba od povjerenja postala je Ana Bučević. Na Vortex Cruiseu pridružila im se i missica Biljana Mančić

<p>Čim je stigla na cruiser New Star u splitskoj luci <strong>Iva Todorić</strong> (44) bacila se u zagrljaj <strong>Ani Bučević</strong> (42). Izljubile su se, a Iva joj je poklonila i buket cvijeća. Gazdina kći jedva je dočekala Vortex Crusie koji stoji 17.000 kuna. Samoprozvana duhovna učiteljica dala joj ga je gratis jer Iva do zadnjeg trena nije bila siguran hoće li ići ove godine zbog pandemije korona virusa i oca<strong> Ivice</strong>, kojem je počelo suđenje za aferu Agrokor te se zarazio korona virusom na svadbi u Splitu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Iva na Vortex krstarenju</strong></p><p>Iva i Ana zbližile su se na Vortex Cruiseu prije dvije godine. Nakon toga Bučević je postala njena „osoba od povjerenja“. Tješila je Gazdinu kći nakon razvoda od <strong>Hrvoja Balenta</strong> lani, dok je i sama prolazila razvod. Kad smo je prije nekoliko dana pitale ide li i Iva na krstarenje Bučević nije htjela ništa reći.</p><p>- To je preosobno pitanje – odgovorila nam je.</p><p>Društvu se pridružila i <strong>Biljana Mančić</strong> (34), Miss Universe 2006. godine, s kojom se Iva upoznala prošlo ljeto na Vortex Cruiseu i od tad su nerazdvojne. Biljana i Ana pak su se upoznale u kozmetičkom salonu Gorica, koji drži obitelj Mančić. Tri prijateljice često tulumare u Beogradu, a trenutno su na Hvaru gdje ljetuju. Pjevaju, snimaju selfije i šalju puse i srca svojim fanovima na društvenim mrežama.</p><p>- Toliko sam puna dojmova da mi ih je teško izdvojiti, ali moram prvo naglasiti o ljudima ovdje. Tu je nas 40 na brodu koji se svi slažemo kao da smo jedno. To je nešto najljepše što sam doživjela, prvo nije lako biti na brodu s puno ljudi. Ovaj brod odiše ljubavlju i srećom, to je fenomenalno, fenomenalna je energija, ljudi su se sprijateljili, gdje god prođeš svi ti se smiju, zagrle te, nešto ti lijepo dobace. Sedam dana biti u takvom lijepom okruženju, to je nešto neprocjenjivo u životu – rekla je Iva preklani o Vortex Cruiseu.</p>