Osim sata, Iva je na ruci imala i zlatnu narukvicu koja izgleda kao Cartier Love, čija je minimalna cijena oko 40.000 kuna. Odjeću je natrpala u putnu torbu Louis Vuitton čija je cijena oko 8500 kuna

Rolex Daytona je sat od 18-karatnog zlata sa safirnim staklom otpornim na ogrebotine. Minimalna cijena mu je na službenoj Rolexovoj stranici oko 270.000 kuna, a nakon što ga kupac kupi, čeka ga pet godina dok ga ne naprave. Sat je opisan kao savršeni spoj sportskog luksuza, a može ići na dubinu od 100 metara.

Gazdina kći jedinica Iva Todorić (44), koja se u subotu oko podneva u splitskoj trajektnoj luci ukrcala na cruiser New Star, kojim ide na Vortex krstarenje od 17.000 kuna sa svojom duhovnom učiteljicom Anom Bučević, na ruci je upravo imala sat koji izgleda kao kultni Rolexov model Daytona. Riječ je o Rolexovu kultnom modelu, koji je proslavio glumac Paul Newman. Prije tri godine njegov sat prodan je na aukciji za nevjerojatnih 17 milijuna dolara.

Osim sata, Iva je na ruci imala i zlatnu narukvicu koja izgleda kao Cartier Love, čija je minimalna cijena oko 40.000 kuna. Takvu narukvicu nedavno smo imali prilike vidjeti i kod Fani Kerum, kad je sa Željkom išla glasati na biračko mjesto u Splitu. Cartierovu Love narukvicu nosi i Severina Kojić (48), ali i manekenke Tatjana Dragović (42) te Melita Fabečić (26). Od stranih zvijezda Cartierovu narukvicu nosili su Nancy (80) i Frank Sinatra, Angelina Jolie (45), Jennifer Aniston (51), princeza Diana, Joan Collins (87)...

Cartier je 1970. izbacio kolekciju narukvica koje se skidaju samo uz pomoć odvijača koji dolazi s narukvicom kako bi ljubavnike podsjećala na vječnu ljubav kojoj su se zavjetovali. Fascinirani srednjovjekovnom legendom o vojnicima koji su svoje drage "zaključavali" željeznim "pojasom nevinosti" kako bi očuvali vjernost u braku, Cartier je napravio kolekciju Love. Verzija narukvice s dijamantima stoji čak 400.000 kuna. Postoji i verzija narukvice gdje se odvijač nalazi na ogrlici osobe koja je daruje u znak odanosti i ljubavi.

Osim sata i narukvice, Iva je odjeću natrpala u šarenu putnu torbu Louis Vuitton iz prošlogodišnje kolekcije proljeće/ljeto, čija je cijena oko 8500 kuna. Iva je poznata ljubiteljica skupocjenih torbi. Omiljene su joj torbe Chanel i Hermes. Tako je svojedobno nosila ljubičastu birkinicu, čija je minimalna cijena 60.000 kuna. Iva se na cruiser od 50-ak metara ukrcala odlično raspoložena. Mahala je s broda našem fotoreporteru i rukom pokazivala na srce, kojim je opsjednuta. Njezin Instagram profil prepun je motiva srca, a i tvrtka joj se zove Srculence.

Prije nekoliko dana se povjerila prijateljici kako ju je Ana Bučević nazvala i pozvala je da besplatno krstari s njima. Iva je to objeručke prihvatila i jedva dočekala krstarenje s bliskom prijateljicom. Tako je Iva Ani Bučević, koju je odmah izgrlila kad ju je vidjela, na poklon donijela buket cvijeća. Tijekom osmodnevnog krstarenja otocima Iva će odsjesti u kabini od 15 kvadrata s bračnim krevetom.

Iva Todorić je Vortex cruise otkrila prije dvije godine, nakon raspada poslovnog carstva Todorićevih i nakon što su joj neke poznate prijateljice okrenule leđa. S Anom Bučević se lani na Vortex krstarenju oporavljala od razvoda od Hrvoja Balenta. S Anom Bučević na cruiser u Splitu došao je njezin dečko koji živi i radi u Beču, glazbenik Marko Nikolić, a s kojim se u tajnosti viđa zadnjih nekoliko mjeseci. Zbog njega je Ana u posljednje vrijeme često u Austriji. Cruiser New Star trebao je isploviti iz Splita u 13 sati, no puknulo im je sidro pa su ga morali zamijeniti.