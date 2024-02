Buddy Holly glazbom se počeo baviti u srednjoj školi: Njegova turneja završila je tragedijom

Legendarni glazbenik Buddy Holly, pionir rock and roll glazbe, tragično je preminuo na današnji dan prije 65 godina. Dan njegove smrti je u svijetu glazbe poznat i kao 'Dan kada je umrla glazba'. Tada 22-godišnji Buddy proslavio se hitovima kao što su 'That'll Be the Day' i 'Peggy Sue'.

Djetinjstvo i početak karijere

Holly je rođen 7. rujna 1936. godine kao Charles Hardin Holley. Odrastao je u Texasu u obitelji glazbenjaka. Uz svoju braću i sestre je naučio kako svirati gitaru. Već u srednjoj školi je nastupao sa svojim prijateljima, a 1952. godine se prvi put pojavio na televiziji. Godinu dana nakon je osnovao bend 'Buddy and Bob' s prijateljem Bobom Montgomeryjem.

Foto: Public domain / mediadrumworld.com

Buddy i Bob su 1955. godine nastupali kao predgrupa Elvisu Presleyu, a nakon toga se Buddy odlučio profesionalno baviti glazbom. U istoj je godini tri put nastupao prije Elvisa, a njegova se glazba promijenila iz country glazbe u rock 'n' roll. U listopadu iste godine je nastupao kao predgrupa Billy Haleyju. Tamo ga je primijetio Eddie Crandall te mu pomogao da potpiše ugovor s diskografskom kućom Decca Records.

Pronašao drugog producenta i proslavio se

Tamo je u početku radio s producentom Owenom Bradleyjem te nije bio zadovoljan onime što je postigao s njim. Otišao je potom kod producenta Normana Pettyja u New Mexico, gdje je snimio demo verziju pjesme 'That'll Be the Day'. Norman je ubrzo postao menadžer benda, a njihov demo je poslao diskografskoj kući Brunswick Records. Pjesmu su objavili, a kao autora su naveli bend The Crickets, novo ime Hollyjevog sastava. Pjesma je bila izrazito uspješna, a kratko nakon su objavili i pjesmu 'Peggy Sue'.

Krajem 50-ih godina je Buddy osnovao novi bend u kojem su bili Waylon Jennings, Tommy Allsup i Carl Bunch. Bend je krenuo na turneju 'The Winter Dance Party' po Americi.

Turneja je završila tragedijom

Nakon nastupa u Clear Lakeu u Iowi, Buddyja je uhvatila groznica te je zatražio zrakoplov kako bi otišao u Moorhead u Minnesoti gdje je imao sljedeći nastup. Ranije su putovali autobusom u kojem je bilo jako hladno. S njim su u zrakoplovu bila još dva glazbenika, Ritchie Valens i J.P. 'The Big Bopper' Richardson. 'The Big Bopper' se također osjećao loše pa mu je jedan od članova Buddyjevog benda prepustio mjesto u avionu. Ritchie Valens je bacao novčić s Waylonom i tako zaslužio svoje mjesto u avionu.

- Nadam se da će ti opet biti hladno u autobusu - rekao je Buddy Waylonu, na što je on kroz šalu odgovorio: 'Dabogda se avion srušio'. Jennings je nekoliko desetljeća nakon tragedije rekao da ga je taj razgovor progonio.

Trojica glazbenika su nakon ponoći stigla na aerodrom, gdje ih je dočekao pilot Rodger Peterson, koji je tada imao 21 godinu. Tu kobnu noć je padao snijeg i puhao je jak vjetar. Odmah nakon što su poletjeli se zrakoplov srušio, a svi su izgubili živote.