Nakon prekida sa Šimom, Maja Šuput otputovala iz Hrvatske

Visoke pete odzvanjale su terminalom zagrebačkog aerodroma dok je Maja Šuput prolazila s velikim plavim koferom. Samo nekoliko dana nakon što je odjeknula vijest o prekidu sa Šimom Elezom, pjevačica je otputovala u Skoplje, gdje završava novu pjesmu simboličnog naziva 'Nedovoljno lijep'.

Bijeli Versace bodi s velikim crnim logotipom, traperice s uzorkom, Chanel torbica u ruci... Maja je kroz terminal prošla kao da ide ravno na snimanje modne kampanje, a ne na regularan let. Dok su drugi putnici u udobnijoj obući čekali ukrcaj, ona je u visokim petama samouvjereno koračala aerodromom kao da je prekid nije ni okrznuo.

Nakon što je podijelila prizore s aerodroma, pratitelji su se odmah raspisali o Šimi, prekidu i novoj pjesmi.

- Gušt mi je gledati žene koje guraju svoje i žive svoj život - napisala je jedna pratiteljica, dok je drugi komentar privukao posebnu pažnju: 'Sad je jasno zašto su prekinuli, nije Šime htio sudjelovati u tom spotu.'

Maja se na nagađanja zasad nije osvrtala, ali mnogi su primijetili kako je fokus posljednjih dana potpuno prebacila na posao i novu glazbu. Upravo je naziv pjesme 'Nedovoljno lijep' dodatno potaknuo znatiželju pratitelja koji se pitaju krije li se iza svega i poruka bivšem.

Maja je prekid sa Šimom Elezom potvrdila prije nekoliko dana, i to u svom stilu.

- Moram priznati da ne znam je li popratio nastup jer već neko vrijeme svatko živi svoju realnost. Znate kako je, svaka priča ima svoj početak i kraj, a mi smo se već neko vrijeme približili ovom drugom dijelu. Evo, iskrena sućut medijima i portalima koji su ostali bez dnevne doze showbiz novosti - rekla je kroz smijeh.

Šime se potom kratko oglasio za Net.hr.

- Maja i ja privatne trenutke nismo dijelili s javnosti. Prekid je naša privatna stvar i tako će ostati - poručio je.

Iako vezu nikad nisu službeno potvrdili, sve je postalo jasno nakon što ih je čitatelj 24sata snimio na jahti kako leže i izmjenjuju nježnosti. Kasnije se šuškalo kako je ljubav planula na snimanju Majina spota za pjesmu 'Nisam ja za male stvari', ali upućeni su nam rekli kako su strasti počele na jednom partyju još u svibnju prošle godine. Netom prije Maja se razvela od Nenada Tatarinova. Detalje su uspjeli skrivati od javnosti čak šest mjeseci, a sam postupak finalizirali su u proljeće 2025. godine.