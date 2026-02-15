Obavijesti

Buduća snaha Alke Vuice u izdanju koje je zapalilo internet

Foto: Instagram

Arian, sin Alke Vuice, se ženi, a snaha će joj postati akademska slikarica i vizažistica Dora Šitum. Nedavno je Dora na Instagramu objavila provokativne fotografije koje su oborile s nogu njene pratitelje

Zagrebačka akademska slikarica, vizažistica i poduzetnica Dora Šitum ovih je dana glavna tema, a ono što je Doru posljednjih tjedana stavilo pod povećalo javnosti njezina je veza s Arianom Vuicom. Vijest o zarukama potvrdila je sama Alka Vuica koja je početkom veljače s ponosom predstavila Doru kao svoju buduću snahu.

Na fotografijama Dora pozira u iznimno moćnom i provokativnom izdanju. Odjevena u crnu kožnu jaknu i korzet ukrašen metalnim zakovicama, uz visoke čizme, samouvjereno sjedi u kožnoj fotelji za masivnim uredskim stolom. Ipak, na fotografijama se ne vidi nosi li hlače ili na sebi ima samo donje rublje.

Foto: Instagram

Pažnju je privukao i njezin "najbolji prijatelj", kako ga je nazvala u opisu objave. Riječ je o impozantnom dobermanu koji sjedi uz nju na stolu, dodatno naglašavajući snažnu i dominantnu atmosferu fotografija.

Njezini pratitelji nisu skrivali oduševljenje, a komentari poput "Wow, seksi", "Poput božice" i "Super slike" preplavili su objavu, dok su emojiji vatre postali neizostavan dio reakcija.

Podsjetimo, Dora je vlasnica uspješnog beauty studija, a radi kao vizažistica na Novoj TV. Njezina posvećenost umjetnosti vidljiva je i kroz nedavnu samostalnu izložbu u Vinkovcima te gostovanja u podcastima gdje strastveno govori o demokratizaciji umjetnosti.

