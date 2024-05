Budući punac Baby Lasagne za 24sata: 'Marko najviše voli kad Elizabeta kuha, ali ne lazanje...'

Sve je spremno za "grande finale" Eurosonga, kada će Baby Lasagna, ili Marko Purišić, dati sve od sebe da Hrvatsku predstavi u najboljem svjetlu. Mnogi mu predviđaju i pobjedu. Na eurovizijskim kladionicama je prvi ili pri vrhu. A njegovi najbliži s velikim nestrpljenjem iščekuju dan kada će stati na veliku pozornicu u Malmö Areni u Švedskoj, gdje će se zaoriti taktovi planetarno popularne pjesme "Rim Tim Tagi Dim". Njegov budući punac Josip Pino Ružić, koji u Istri već tridesetak godina ima tvrtku za montažu, snimanje i promotivne filmove, sa suprugom i kćerkom dat će podršku Baby Lasagni.

Foto: SRECKO NIKETIC/PIXSELL

- Idemo supruga, ja i najmlađa kći Petra na Eurosong. Svi smo nevjerojatno uzbuđeni i ponosni zbog svega, a mogu misliti kako je Marko tek uzbuđen. Marka poznajem skoro tri godine i on je zaista, bez lažne skromnosti, divan, pošten i ponizan mladić. Moja kći Elizabeta mu je, kao što svi znaju, radila taj spot, ali i ja sam pomagao, imao sam kameru - rekao je Josip Pino Ružić pa nastavio:

- Upravo je ona bila mozak svega, a lokaciju za taj spot smo zajedno birali. Kameru sam imao u ruci, a Elizabeta je video spot montirala. Od 27 ljudi u spotu svi su ili rođaci ili prijatelji ili znanci. Pjesma i poruka koju ona nosi je najbitnija, jer neće uspjeh doći preko videa, odjeće ili šminke. Poruka je da ti naši ljudi, na žalost, iz raznoraznih razloga odlaze u svijet. Upravo su se oni prepoznali u pjesmi.

Foto: PROMO EUROVIZIJA

'Ostao je uvijek isti'

Kaže da je Marko uvijek isti. I prije i nakon pobjede na Dori, koja ga je "preko noći" lansirala "do zvijezda".

- On je jako prizemljen i dobar mladić. Ali zaista. Toliko je ponizan, normalan i nevjerojatno skroman. Nisu lazanje ono što Marko najviše voli jesti. On voli kada mu kuha njegova djevojka, moja kći Elizabeta. Obožavaju azijsku kuhinju i one staklene, prozirne pašte, koje i mi, obitelj, volimo kada Elizabeta spremi. Kod kuće često zajedno upravo takvu hranu jedemo. Oboje vole tu kombinaciju, kiselo-slatko. I odlično Elizabeta kuha - ponosno je kazao Pino.

Foto: Privatni album

S njom se čuje svaki dan od kada je otišla sa svojim zaručnikom. A ona je uz Marka i pruža mu punu podršku na natjecanju. Saznajemo da je rekla ocu kako jedva čeka da napokon budu zajedno u Švedskoj i da jednakim žarom navijaju za mladog Umažanina, kojeg vole i stari i mladi. I svi plešu na poznati ritam njegove pjesme. Po društvenim mrežama plešu djeca, odrasli, političari... Svima je prirasla srcu. Pino i supruga su u gledalištu bili i na Dori. I kada je da Marko uvjerljivo pobijedio, kazao je da su momentalno skočili od sreće.

Foto: MATIJA HABLJAK/PIXSELL

- Skočili smo u zrak k'o rakete. Ponijelo nas je uzbuđenje. Tako ćemo skakati i kada pobijedi na Eurosongu. Elizabeta je rekla da želi da svi gore budemo kao jedno, u jednom pozitivnom ozračju za Marka. On to zaslužuje. Kada ne pjeva, Marko voli pomagati, kako svojima kod kuće, tako i nama. Imamo nešto maslina i grožđa i uvijek je tu kada treba brati i grožđe i masline. Imamo od naših maslina oko 20 litara ulja. To je za obitelj dovoljno. Domaće je domaće - kaže Pino.

'Glazbu nekad stvara i u našem studiju'

Prije dosta godina, nastavio je Pino, shvatili su da Marko ima nevjerojatan talent za pisanje pjesama i skladanje. Piše, svira i radi na pjesmama gotovo svakodnevno. To je njegova strast.

- Ima tu jaku umjetničku crtu. To je njegov život. Prijavio se na Doru samo da se malo čuje za njega. Na kraju je pobijedio. Nije on baš performer i ne voli to pokazivanje i 'stagerski život'. To mu je tek sada došlo jer je moralo. On više voli napisati dobru pjesmu. Ima gitaru i mikrofon i na tome komponira. Ima laptop i sve to donese kod nas doma. Povuče se u jednu sobu. Ponekad mu ja dam svoj mikrofon kada zaboravi ponijeti svoj. U našem studiju zna stvarati. Nikada mu se nismo miješali u odabir stihova ili glazbe. Sve radi sam, kako osjeti - odao je budući punac.

Foto: Privatni album

Čuvaju mu mačku Gertrudu

Marko obožava životinje, a upravo je njegova mačka Gertruda završila kod Pine u kući. I opjevana je u dijelu pjesme "Bye mum, bye dad, meow cat please meow back".

- Gertruda je kod nas jer on i brat puno putuju. Sada je ona i naša i njegova. Svačija - našalio se na kraju.

Foto: SRECKO NIKETIC/PIXSELL

Sreću mu poželio član iz bivšeg benda

Baby Lasagna, kao što je poznato, bio je član popularnog hrvatskog rock sastava iz Umaga, Manntra. Frontmen Marko Matijević Sekul zaželio je Lasagni sve najbolje na Eurosongu.

- Želimo mu puno sreće i uspjeha, naravno. On ima svoj put, a mi svoj. Naravno da ćemo ga gledati i navijati. U Manntri je svirao kao gitarist šest, sedam godina. Bio je s nama na Dori i Manntra je njemu bila odskočna daska u svakom pogledu. Pjesma s kojom se predstavlja je zapravo 'Manntra đir'. Mi se trenutačno spremamo za festivale u Njemačkoj od lipnja pa sve do kraja kolovoza. Na Dori smo bili i više se ne bismo prijavili. Te 2019. godine smo se prijavili čisto iz šale. Znamo da 'metal i rock' neće zaživjeti kako treba kod nas. Brutalnim jezikom to je tada bila zaje...cija i ruganje cijelom sustavu. Ispalo je na kraju uspješno. Ali kako kažu, šala je dobra ako se jednom ispriča. Drugi puta više nije. Marko je bio solidan gitarist u našem bendu. Mi smo dečki sa sela i međusobno smo se podučavali. Zapravo, naš glazbeni rast bio je takav da nismo vidjeli bubanj uživo dok ga nismo kupili. Zato što ga u Umagu u to vrijeme nitko nije imao. Možda neki svadbeni bend, ali mi nismo bili dio tog kruga - odao je frontmen benda koji "žari i pali " po inozemstvu.

Dodao je da je Marko počeo s njima svirati gitaru kada je imao tek 16-17 godina.

- Ako je bio šest, sedam godina s nama i učio od nas, bio uključen u pisanja, morao je u sebi imati dio naše glazbe - rekao je.

Foto: MIJAT GAVRAN/GLAS ISTRE

Pomaže mu i Umag

Za odlazak Baby Lasagne na Eurosong pobrinula se i TZ Umag. Financijski su pomogli našem predstavniku, ali nisu htjeli govoriti o kojoj se svoti radi.

- Podrška je s naše strane financijska, za pokrivanje pratećih troškova koje ne pokriva HRT kao nacionalna kuća koja ga šalje na Eurosong. Ti troškovi nisu mali. Financijski smo pomogli dio za boravak dijela ekipe koji nisu predviđeni u originalnoj postavi. Za dodatne šminkere, frizere... i troškovi vezani za sam nastup na Eurosongu. On je naš sugrađanin i velika promocija naše destinacije. Nadamo se pobjedi, naravno. Onaj dio koji je TZ dogovorila je protuusluga. On nam za taj iznos koristi naše 'heštegove' i promovira destinaciju iz koje dolazi - kažu su iz TZ Umaga.

Umag: Doček Marka Purišića poznatog kao Baby Lasagna | Foto: Sasa MiljevicPIXSELL

Potpisali su ugovor do kraja godine. Direktor Milovan Popović iz umaške TZ poznavao je Marka i prije nastupa na Dori i voli za njega reći da je pravi "dečko iz susjedstva". Drag, pošten i svima na usluzi.

- Odlučili smo ga podržati i prije nego što je uopće upao kao rezerva. Pomogli smo da ga angažiraju na 'Sea Star festivalu' i da dobije gažu na 'Exit Festivalu' u Novom Sadu - rekao je direktor TZ na kraju.

Foto: Instagram