Bujna Claudia i Silvija iz 'Braka' se bacile u biznis! 'Imamo puno sličnosti, nije nam trebalo dugo'

Kad se spoje slavonski temperament, ljubav prema slasticama i energija dviju žena koje znaju što žele, rezultat ne može biti ništa drugo nego projekt koji miriše na uspjeh, ali i na... Čokoladu? Kandidatkinja pete sezone sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu', pjevačica Silvija Mutić, i influencerica Claudia Rivier bacile su se u slatki biznis, koji zasad tajanstveno drže podalje od očiju javnosti...

- Više puta sam govorila koliko volim peći kolače, završila sam čak i školu za slastičara u Njemačkoj. Usavršavala sam se i u tehnikama poput sugar arta i izradi pralina do savršenstva. Claudia također obožava kuhati, ali što točno spremamo, još vam ne možemo reći - otkriva nam Silvija uz smijeh, ali mi i dalje inzistiramo ne bismo li otkrili barem neku pikanteriju...

- Još nije vrijeme da otkrijemo sve sočne detalje - odlučna je pjevačica.

Suradnja Silvije i bujne Claudije, kako joj tepa vojska obožavatelja na društvenim mrežama, rodila se spontano.

- Preko zajedničkog poznanstva smo se povezale i otkrile da imamo dosta sličnosti, a s obzirom na to da obje vučemo slavonske korijene, nije dugo trebalo da nešto zakuhamo - otkriva Silvija.

Foto: Instagram

'Brak na prvu' donio joj je najluđe, najhrabrije i najzanimljivije iskustvo, prijateljstva... I, naravno, nije bilo lako vratiti se nakon toga svakodnevnom životu.

- Doslovno dan nakon snimanja vratila sam se svom poslu. Radim kao stjuardesa na jahti. S obavezama oko djeteta i kuće, nije bilo puno vremena za razmišljanje - priznaje pjevačica pa nastavlja:

- Najljepša uspomena iz eksperimenta definitivno mi je prijateljstvo s Irmom. Nismo se možda svi našli u ljubavnom smislu, ali ona je ostala prava prijateljica.

Foto: Instagram

Ostala je u kontaktu i s reality suprugom Hrvojem te još nekolicinom kandidata.

- Naravno, s većinom kandidata jesam, no neke je bolje ostaviti u prošlosti - ističe Silvija.

O ponovnoj prijavi u sociološki eksperiment ne razmišlja.

- Definitivno ne bih dvaput sudjelovala u istom formatu, ali zahvalna sam na iskustvu jer, da nije bilo tog eksperimenta, mi sad ne bismo pričali o mojem novom projektu s Claudijom - istaknula je.

Foto: RTL

Rođena u Slavonskom Brodu, odrasla u Zadru, gdje je završila studij francuskog i ruskog jezika i književnosti, Silvija danas tečno govori pet jezika. Iza nje je petnaest godina dug brak, koji je ostavila u prošlosti jer vjeruje da je vrijeme za novi početak. U potrazi za istinskim partnerom, prijavila se u sociološki eksperiment 'Brak na prvu', gdje su je eksperimenti spojili s ugostiteljem Hrvojem.

Iako je u sve to ušla otvorena srca, njihova priča nije pronašla zajednički ritam. Nekoliko dana prije završne ceremonije Silvija se odselila iz zajedničkog stana i privremeno se preselila kod prijateljice Irme, s kojom je tijekom showa izgradila snažno prijateljstvo.

- Hrvoje je bio iskren, a Silvija nije prihvatila tu iskrenost. Možda nije dobila što je očekivala, emocionalno se vezala i razočarala se - rekao je Igor.

Silvija je tijekom večeri priznala Irmi da se osjeća vrlo usamljeno, ali i dobro u isto vrijeme, a ona joj je otkrila da je čula kad je Hrvoje pričao da se ona njemu sviđala i da je bio malo zagrijan za nju.

- Ne grlim ja bez veze ljude i poljubac u rame. To je neka intimnija priča, ne ljubim baš prijateljice po ramenu, držim za ruke i to… - rekao je Hrvoje i objasnio da voli polako graditi neki ozbiljniji odnos.

Stručnjaci su primijetili da se Hrvoje i dalje sviđa Silviji te da je jasno da je povrijeđena.

Foto: Instagram

Osim što plovi svjetskim morima kao stjuardesa na jahti, talentirana Zadranka početkom ove godine zakoračila je u glazbene vode. Pod umjetničkim imenom Sylvie objavila je svoju prvu autorsku pjesmu, 'Idem', praćenu atraktivnim videospotom snimljenim u egzotičnom Cancunu. Posebnu podršku u tom glazbenom iskoraku pružila joj je pjevačica Emilija Kokić, njezina mentorica na satima pjevanja, koja nije skrivala oduševljenje suradnjom.

- Sylvie je ambiciozna i motivirana, užitak je raditi s njom. Mislim da je čekaju visoki vrhunci! - rekla je Kokić nakon izlaska pjesme i spota.

S druge strane, njezina kolegica i partnerica u novom slatkom projektu, Claudia Rivier, prava je internetska senzacija. Karizmatična Slavonka postala je poznata kad su o njoj počeli pisati svjetski mediji koje je privukla izjava da su sve njezine obline prirodne, pa tako i bujne grudi. To je čak i potvrdila ultrazvukom grudi. No to nije sve, Claudia je i vatrena navijačica Hrvatske.

Foto: Instagram