Uhićena je Britney Spears

Pop zvijezda Britney Spears (44) uhićena je u srijedu navečer u okrugu Ventura u Kaliforniji zbog vožnje pod utjecajem alkohola, doznaje TMZ.

Prema dostupnim informacijama, pjevačicu je oko 21:30 h zaustavila i privela policija. Spears je tada privedena, no ubrzo je puštena na slobodu.

Ovaj incident dolazi nedugo nakon što je Spears ostvarila pravnu pobjedu na sudu. Naime, nedavno je odobrena trajna zabrana prilaska muškarcu iz Louisiane, koji se pojavio ispred njezine kuće u Los Angelesu nakon što je, prema navodima, na društvenim mrežama objavljivao uznemirujuće poruke.

Riječ je o 51-godišnjem muškarcu koji ju, prema sudskim dokumentima, uznemirava putem interneta još od 2013. godine. Osim toga, on je bio uhićen prije 10 godina zbog neovlaštenog ulaska na njezin posjed.

Pjevačica se i ranije susretala s pravnim problemima. Još 2007. godine suočila se s četiri prekršajne optužbe i mogućom zatvorskom kaznom nakon navodnog bijega s mjesta nesreće u Los Angelesu, kada je udarila parkirani automobil. Optužbe za oštećenje vozila kasnije su povučene nakon što je vlasniku nadoknadila štetu, dok ju je porota oslobodila optužbe za vožnju bez vozačke dozvole.