U SRIJEDU

Uhićena je Britney Spears

Uhićena je Britney Spears
Foto: PA/PRESS ASSOCIATION

Pjevačicu je u srijedu oko 21:30 h zaustavila i privela policija radi vožnje pod utjecajem alkohola. Ipak, ubrzo je puštena na slobodu

Pop zvijezda Britney Spears (44) uhićena je u srijedu navečer u okrugu Ventura u Kaliforniji zbog vožnje pod utjecajem alkohola, doznaje TMZ.

Prema dostupnim informacijama, pjevačicu je oko 21:30 h zaustavila i privela policija. Spears je tada privedena, no ubrzo je puštena na slobodu.

Britney Spears allegedly hit by security guard
Foto: PA/PRESS ASSOCIATION

Ovaj incident dolazi nedugo nakon što je Spears ostvarila pravnu pobjedu na sudu. Naime, nedavno je odobrena trajna zabrana prilaska muškarcu iz Louisiane, koji se pojavio ispred njezine kuće u Los Angelesu nakon što je, prema navodima, na društvenim mrežama objavljivao uznemirujuće poruke.

NOVI VIDEO Britney Spears ponovno šokirala: Objavila snimku plesa u donjem rublju, sve joj ispalo...
Britney Spears ponovno šokirala: Objavila snimku plesa u donjem rublju, sve joj ispalo...

Riječ je o 51-godišnjem muškarcu koji ju, prema sudskim dokumentima, uznemirava putem interneta još od 2013. godine. Osim toga, on je bio uhićen prije 10 godina zbog neovlaštenog ulaska na njezin posjed.

Universal City: Održana dodjela nagrada Teen Choice Awards 2.dio
Foto: Michael Germana/PRESS ASSOCIATIO

Pjevačica se i ranije susretala s pravnim problemima. Još 2007. godine suočila se s četiri prekršajne optužbe i mogućom zatvorskom kaznom nakon navodnog bijega s mjesta nesreće u Los Angelesu, kada je udarila parkirani automobil. Optužbe za oštećenje vozila kasnije su povučene nakon što je vlasniku nadoknadila štetu, dok ju je porota oslobodila optužbe za vožnju bez vozačke dozvole.

