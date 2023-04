Bunda oko ramena, a štikle u rukama nakon provoda na Porinu... E, pa to je izlazak!

Ima tome više od 20 godina, iako se u određenoj dobi nije mudro “razbacivati” tim brojačem vremena. No ipak je to bilo ima više od 20 godina, to je fakt, a riječ je bilo o Porinu, našoj glazbenoj nagradi. Stariji kolege borili su se tko će na tu zabavu, pardon, zadatak, teren, kako god to nazvali. Za mnoge terene, vjerujte, nema pretjerane borbe, ali Porin, pogotovo kad je bio negdje na moru, e to je nešto drugo.