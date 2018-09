Burt Reynolds izostavio sina iz oporuke i ostavio sve nećakinji

Glumački velikan Burt Reynolds, koji je nedavno preminuo u 82. godini života, je svoje bogatstvo ostavio nećakinji Nancy, prenosi Page Six. Nancy Lee Brown Hess je tako postala osobna predstavnica njegovih posjeda i vlasnica ujakovog bogatog fonda.

Svog sina Quintona (30), Reynolds je spomenuo u oporuci, ali samo kako bi naglasio da ga je namjerno izostavio. Svoju odluku je pojasnio riječima da ga je već dovoljno uzdržavao tijekom života.

- Sa slomljenim srcem sjećam se svog ujaka. On nije bio samo filmska ikona, on je bio velikodušan i strastven čovjek, koji je bio posvećen obitelji, prijateljima, fanovima i studentima glume - rekla je Nancy.

Quinton Anderson Reynolds je Burtov jedini sin, kojeg je dobio u turbulentnom braku s Loni Anderson. Burtov prekid s Loni je bio jedan od najružnijih u holivudskoj povijesti. On je nju optužio da ga je varala, a ona njega da ju je fizički zlostavljao.

Podsjetimo, Burt je preminuo početkom rujna od posljedica srčanog udara. Burt Reynolds je bio seks simbol i slamatelj ženskih srdaca te prvi muškarac koji se gol slikao za Cosmopolitan. Reynolds je slavu stekao filmom "Deliverance", a uloge je ostvario i u filmovima "Hustle", "Smokey and the Bandit", "Starting Over"...