Busta Rhymes nastupio prije 50 Centa u Areni: 'Želim si pronaći Hrvaticu, vidio sam ljepotice...'

Američki reper Busta Rhymes (51) prati 50 centa tijekom cijele njegove turneje 'Get Rich or Die Tryin' pa je tako s prijateljem stigao u utorak u Arenu Zagreb.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Video: privatna arhiva

- Hrvatskaaaaa, svi na noge! Niste doma na je*enom kauču - viknuo je Busta i svi su bili na nogama, a onda je otkrio i da si želi pronaći Hrvaticu:

- Želim si pronaći prljavu Hrvaticu, vidio sam jednu ljepoticu kraj garderobe - ispričao je tijekom koncerta.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Skoro pa sat vremena je Busta zabavljao Zagrepčane svojim najvećim hitovima 'Break Ya Neck', 'We made it','Touch it', 'I know what you want'...

Busta Rhymes nominiran je za Grammy nagradu čak 12 puta, a zagrebačka publika tijekom njegovog je nastupa cijelo vrijeme bila na nogama.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Prijetimo se, nedavno je u razgovoru za Men‘s Health otkrio da je prije mnogo godina, dok je imao spolni odnos sa sad već bivšom partnericom, morao stati usred samog čina jer je 'stvarno teško disao'.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Ustao sam i izašao iz spavaće sobe kako se ne bi uspaničila vidjevši me kako jedva pokušavam ostati miran. Pokušavao sam udahnuti, i činilo mi se da ne ide. Osjećao sam se kao da imam napadaj astme, a ja nemam astmu. Izašao sam iz spavaće sobe i otišao u dnevnu sobu, prisiljavajući se da udahnem, da se opustim - prisjetio se Busta.