Bye, Bye, Ameriko: Kupila vilu na Pantovčaku, boji se korone

Sanja Duggan je obiteljsku kuću od oko 700 kvadrata osigurala nadzornim kamerama kako bi sačuvala privatnost i osjećala se sigurnije. Kuća se sastoji od podruma, prizemlja, kata i potkrovlja

<p>Zagrebačka džetseterica <strong>Sanja Duggan </strong>(47) godinama je htjela prodati stan u Ulici Pavla Hatza u Zagrebu u kojem je živjela dok je u Hrvatskoj. Milijunašica je, naime, živjela na relaciji Zagreb - Los Angeles. Za stan na Zelenom valu navodno je tražila milijun eura jer je puno uložila u njegovu renovaciju.</p><p>Samo kuhinju koja je stigla iz Italije platila je, šuškalo se, 50.000 eura, a zidne tapete naručila je iz Francuske. U Hatzovoj ima i veliku biblioteku jer Sanja voli čitati, poglavito "chic lit" literaturu poput "Seksa i grada" i knjige o samopomoći, odnosno knjige o tome kako biti bolja osoba i poduzetnik.</p><p>Prije nekoliko mjeseci konačno je prodala taj stan u centru Zagreba i kupila obiteljsku kuću od oko 700 kvadrata u Bosanskoj ulici na Pantovčaku. Riječ je o mirnoj ulici, no Sanja je kuću osigurala nadzornim kamerama kako bi sačuvala privatnost i osjećala se sigurnije.</p><p>Nekretnina je izvorno bila stara kuća koja je obnovljena, no i dalje je ostala "povijesna gradska vila". Kuća se sastoji od podruma, prizemlja, kata i potkrovlja. Nalazi se u relativnoj blizini kuće u kojoj je Sanja odrasla, a dnevni boravak krasi kamin. Kako doznajemo od njenih prijatelja, do daljnjeg ostaje u Hrvatskoj zbog straha od korona virusa.</p><p>- Tu je među svojima i osjeća se najsigurnije - rekli su prijatelji džetseterice.</p><p>Na Beverly Hillsu imala je vilu od 400 kvadrata koju je prodala za 30 milijuna kuna, o čemu smo ekskluzivno pisali lani. Iako je prodala vilu na Beverly Hillsu, nije odustala od života u Kaliforniji. Kako doznajemo, nakon prodaje te vile kupila je kuću u Santa Monici jer svakako želi biti na moru kad je u Americi.</p><p>Duggan iz braka s ugostiteljem <strong>Franom Barbierijem</strong> (49) ima 12-godišnjeg sina, koji u Zagrebu ide u privatnu školu, a ona se povukla iz javnog života. Njezin prvi brak bio je s američkim plivačkim reprezentativcem <strong>Demianom D. Dugganom</strong>.</p><p>Upoznali su se 1992. u zagrebačkoj diskoteci. Tad plavokosa manekenka, koja je prve modne korake napravila u modnoj agenciji UMAH, odmah je očarala Demiana.</p><p>Njegova obitelj imala je jednu od najvećih tvrtki za vanjsko oglašavanje u SAD-u, a njih dvoje osnovali su tvrtku Metropolis Media, koja se prva na ovim prostorima počela baviti oglašavanjem preko džambo plakata.</p><p>Vjenčali su se dvije godine poslije u Santa Barbari, no Demian je obolio od karcinoma i preminuo tri godine poslije njihove svadbe. Sanja je 2003. godine s tadašnjim suprugom Franom Barbierijem prodala tvrtku za oko deset milijuna eura.</p>