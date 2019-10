Milijunašica je prodala vilu na Beverly Hillsu, živjela raskošno

Zagrebačka jet-seterica Sanja Duggan (47) godinama živi na lokaciji Zagreb - Los Angeles, a sad je odlučila barem godinu dana boraviti u hrvatskoj metropoli. Kako doznajemo od prijatelja bivše manekenke, u Los Angelesu je bila usamljena i nedostajalo joj je njezino zagrebačko jet-set društvo.

Zato je odlučila prodati svoju vilu na Beverly Hillsu od 400 kvadrata i vratiti se u Zagreb. Vilu je prodala za 30 milijuna kuna. Riječ je o “slavnoj” vili u koju su dolazili Tanja Dragović i Goran Ivanišević, Snježana Mehun, Neven Ciganović, Kristina Bradač, Fani Stipković, Iva Jerković... Društvo se nerijetko naslikavalo na bazenu u sklopu kojeg je i jacuzzi, a fotografije su objavljivali na društvenim mrežama.

Foto: screenshot/

Vila ima tri spavaće sobe i četiri kupaonice. U sklopu radne sobe je i biblioteka jer Sanja voli čitati. Najradije se opušta uz “chick lit” literaturu, poput “Seksa i grada”, a voli i knjige o samopomoći, odnosno voli literaturu o tome kako biti bolja osoba i bolji poduzetnik. Sanja u vili ima i Power Plate na kojemu vježba kako bi ostala u formi. Iako je prodala vilu na Beverly Hillsu, Sanja, kako doznajemo, nije odustala od života u Kaliforniji.

Kako su nam rekli njezini prijatelji, nedavno je kupila vilu u Santa Monici jer želi biti na moru kad je u Americi. Ta vila se sad preuređuje, a dok je ne preuredi, Sanja će ostati u Zagrebu, u kojemu je i 12-godišnjeg sina upisala u privatnu američku školu.

Foto: screenshot/

Sanja ima sina iz braka sa zagrebačkim ugostiteljem Franom Barbierijem (49), danas vlasnikom restorana Barbieri’s i kafića Jackie Brown u Tkalčičevoj ulici, čiji je otac Veljko osnivač ACI-jevih marina. Sanja i Frane su se vjenčali 2007. godine na plaži na Havajima, a ubrzo nakon vjenčanja Sanja je zatrudnjela i rodila sina.

Rastali su se prije desetak godina, a Sanja je tad prodala i jahtu vrijednu milijun eura. Jahtu je prodala jer joj je bila prevelika, a i nije toliko boravila u Hrvatskoj da bi je održavala jer je uglavnom živjela u Americi.

Foto: PIXSELL

Pisalo se i da je Sanja isplatila Franu nakon razvoda, no oni to nikad nisu potvrdili. Sanja je nakon Frane ljubila i zagrebačkog građevinskog poduzetnika Igora Maksimilijanovića, kuma na vjenčanju legendarnog kapetana nogometne reprezentacije Zvonimira Bobana. Frane je pak nakon Sanje prohodao s bivšom televizijskom voditeljicom Vanjom Halilović, s kojom je i danas u vezi. Nakon braka s Franom, Sanja je još jednom ušla u brak, ovaj put se udala za zagrebačkog poduzetnika Krešimira Čorka (45). Prije nekoliko mjeseci “procurila” je informacija da se razvode nakon četiri godine braka, no to nikad nisu potvrdili.

Sanja i Čorak vjenčali su se na intimnoj ceremoniji na pješčanoj plaži u Kaliforniji, a kuma joj je bila bivša manekenka Kristina Bradač. Na svadbi je bila i Sanjina bliska prijateljica Fani Stipković.

Foto: PIXSELL

Sanjin prvi brak je onaj s američkim plivačkim reprezentativcem Demianom D. Dugganom. Par se upoznao 1992. godine u jednoj zagrebačkoj diskoteci. Tad plavokosa Sanja, djevojački Greguš, godinu dana starijeg američkog plivačkog reprezentativca upoznala je kad je imala 20 godina. Manekenka, koja je prve modne korake napravila u modnoj agenciji UMAH, i studentica prava koja je dolazila iz dobrostojeće obitelji, s kojom je jedno vrijeme živjela i u Njemačkoj zbog očeva posla, odmah je očarala Demiana.

Foto: PIXSELL

Njegova obitelj imala je jednu od najvećih tvrtki za vanjsko oglašavanje u SAD-u, a njih dvoje osnovali su tvrtku Metropolis Media, koja se prva na ovim prostorima počela baviti oglašavanjem preko jumbo plakata. Vjenčali su se dvije godine poslije u Santa Barbari, no Demian je obolio od karcinoma i preminuo tri godine poslije njihove svadbe. Sanja je 2003. godine sa svojim tadašnjim suprugom Franom Barbierijem prodala tvrtku za oko deset milijuna eura.

Foto: PIXSELL

Sanja je zanimljiva javnosti i zbog estetskih korekcija koje je napravila. S 25 godina je zbog devijacije septuma korigirala nos, a s 27 godina grudi.

- Nakon što sam izgubila supruga i zbog napornog rada ‘pala’ na samo 45 kilograma, i moje su se grudi istopile. Sad imam 56 kilograma i zadovoljna sam izgledom. Ne znam zašto se kod nas ljudi zgražaju nad filerima, botoksom i kemijskim pilinzima, vani je to sastavni dio ženske njege. Uostalom, prava ljepota dolazi iznutra i vidi se samo na sretnim ženama, koje su se realizirale privatno i poslovno. A ja se smatram sretnom osobom – rekla je Sanja Gloriji prije nekoliko godina.

