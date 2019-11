Caitlyn Jenner (70) se skinula u bikini: Želi odustati od showa

Početak novog reality showa 'I’m A Celebrity... Get Me Out of Here' nije bio onakav kakvim ga je Caitlyn Jenner (70) vjerojatno zamišljala. Preselila je u australsku džunglu, a već prva 24 sata bila su umalo kobna za njezin status u showu.

Foto: ITV / Shutterstock Editorial / Profimedia

Iako je godinama bila pred kamerama zbog showa 'Keeping Up With The Kardashians', Caitlyn se ne nosi dobro s divljinom i kandidatima u novom projektu, a iako se priča da su joj producenti platili više od 4 milijuna kuna za ulazak u emisiju, izlazak je bio gotovo ekspresan.

Jenner je jutro provelo u suzama, dok su drugi natjecatelji spavali, a zatim je prva testirala improvizirani tuš u bikiniju.

- Ne osjećam se dobro ovdje. Boli me glava. Imam 70 godina i vrijeme je da se zapitam trebam li uopće biti ovdje. Je li to dobra ideja ili je bolje da se odmah vratim kući i provodim vrijeme sa svojim unucima - požalila se otvoreno Jenner.

Foto: ITV / Shutterstock Editorial / Profimedia

Posljednji show koji je snimala, Jenner je radila sa svojom suprugom Kris Jenner (64) i ostalim članovima obitelji, od tada se mnogo toga promijenilo. Ona više nije Bruce Jenner, a ni odnos s obitelji nije kao nekad. Caitlyn je navodno pristala na sudjelovanje u australskom reality showu samo kako bi se maknula iz SAD-a, u kojima se u posljednje vrijeme ne osjeća dobro i smatra da ju previše ljudi osuđuje zbog njezinih postupaka.

Foto: Instagram/orijent

POGLEDAJTE VIDEO: