Cajka koja je generalu policije porazbijala dva automobila: 'Varao me se tri maloljetnice'

Nakon što je Dragiša dao izjavu policiji, Stević su priveli u policijsku postaju gdje joj je napisana kaznena prijava. Prethodno je priznala kako mu je razbila dva automobila, a sada je okrenula ploču

<p>Nakon što je srpska pjevačica <strong>Ljupka Stević</strong> (35) u beogradskom naselju Voždovac porazbijala dva automobila u vlasništvu njezinog partnera, generala policije <strong>Dragiše Simića</strong>, <a href="https://www.alo.rs/vip/estrada/evo-sta-je-general-simic-rekao-u-policiji-i-da-li-ce-sudski-goniti-ljupku/341874/vest" target="_blank">srpski mediji</a> pišu kako je Dragiša dao izjavu u policijskoj stanici.</p><p>Ne želi se zbog toga 'povlačiti' po sudovima, već da mu Ljupka nadoknadi svu štetu, a nesuglasice će riješiti u četiri oka. Naime, pjevačica ga je prethodno optužila kako joj je varao i 'kaznila' tako što mu je razbila automobile. O skandalu se oglasila na Instagramu gdje je objavila snimke razbijenih automobila. </p><p>- Deset godina sam bacila u vodu zbog skotine us*ane. Neka cijela nacija zna! Ne stidim se! Sramota me je! Evo ga, veliki j*** koji je jedva dočekao da se vrati i obrne par klinki uz Cialis obavezan - napisala je pjevačica na Instagramu. </p><p>Nakon što je Dragiša cijeli slučaj prijavio policiji, Stević su priveli u policijsku postaju gdje joj je napisana kaznena prijava. </p><p>- Ona se može teretiti za više stvari. Može biti oštećenje tuđih stvari i još čitav niz drugih delikata koji sadrže imovinski element, ali i drugih koji imaju elemente nasilja - objasnio je beogradski odvjetnik <strong>Radiša Roskić </strong>za srpske medije.</p><p>Uz to, tvrdi kako može biti optužena za remećenje javnog reda i mira.</p><p>Ljupka je za srpski <a href="https://www.kurir.rs/stars/3532905/ljupka-stevic-za-kurir-posle-incidenta-nisam-ostetila-vozila-ali-sam-njega-pocepala-dobio-je-pesnicu-u-glavu-kurir-tv" target="_blank">Kurir </a>nakon incidenta ispričala kako ima podršku prijatelja na društvenim mrežama. Otkrila je kako je svom partneru stavila prisluškivač u auto i tako otkrila da ga vara. No okrenula je ploču pa sada tvrdi kako mu automobil nije uništila.</p><p>- Čuli smo alarme i pomislili da nam netko razbija auto. Meni je novac bio tamo, a kada sam došla vidjela sam polupan prozor. Gurnula sam ruku kako bi ga uzela i tada sam se izrezala. No nije Dragiša prošao nekažnjeno, dobio je šakom u glavu - ispričala je pjevačica.</p><p>- Deset godina sam provela s njim i znam da me je varao s tri maloljetnice - dodala je za <a href="https://www.kurir.rs/stars/3533083/ljupka-otkrila-zasto-je-nokautirala-simketa-varao-me-je-s-tri-maloletnice-banula-sam-tamo-nastao-je-haos-video">Kurir</a>.</p>