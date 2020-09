Srpska pjevačica zbog nevjere razbijala automobile generalu policije: 'Ne stidim se, sramota'

Zbog partnerove nevjere Ljupka Stević sinoć mu je porazbijala dva automobila te izazvala dramu u beogradskom naselju. I sama se ozlijedila te tražila liječničku pomoć

<p>Srpska pjevačica <strong>Ljupka Stević</strong> (35) sinoć je oko 23 sata u beogradskom naselju Voždovac porazbijala dva automobila u vlasništvu njenog partnera, generala policije <strong>Dragiše Simića</strong>, pišu <a href="https://nova.rs/zabava/ljupka-stevic-izbusila-gume-bivsem-decku-generalu-policije/" target="_blank">srpski mediji</a>. Bijesna mu je tvrdim predmetom razbila sva stakla i probušila gume na automobilima. </p><p>I sama se ozlijedila te tražila liječničku pomoć, a o svemu se oglasila na Instagramu. </p><p>- Ako kojim slučajem izađe čudna snimka, znajte da sam to ja. A što se zapravo dogodilo, vidjet ćemo. Javit će nam iz policije Voždovac. Za sada nekoliko kopči, ali preživjet ću - napisala je i objavila niz fotografija na kojima se vidi razlupani auto njezina partnera.</p><p>Na Simićev račun uputila je i niz uvreda.</p><p>- Deset godina sam bacila u vodu zbog skotine us*ane. Neka cijela nacija zna! Ne stidim se! Sramota me je! Evo ga, veliki j*** koji je jedva dočekao da se vrati i obrne par klinki uz Cialis obavezan - rekla je pjevačica i pritom objasnila što ju je toliko naljutilo pa poručila:</p><p>- Djevojke, birajte kome dajete 10 godina svoga života.</p><p>Dragiša je nekadašnji načelnik Prometne policije, a javnosti je poznat po brojnim uspješnim policijskim akcijama, između ostalih i uhićenja člana razbojničke bande Pink Panther. Pažnju je privukao prije nekoliko godina i to upravo zbog Ljupke. Izazvala je sudar vozeći automobil marke Bentley, koji je pripadao kriminalnoj grupi <strong>Darka Šarića</strong>, optuženog za krijumčarenje 5,7 tona kokaina iz Južne Amerike.</p><p><a href="https://nova.rs/zabava/ko-je-dragisa-simic-general-kome-je-ljupka-razlupala-kola/" target="_blank">Srpski mediji</a> pišu kako su o tom događaju otvoreno govorili i optuženi u slučaju Šarić, koji su tvrdili kako im je imovina bespravno oduzeta, a sada se ista rasprodaje na javnim dražbama i daje na korištenjima čak i ljubavnicama policijskih dužnosnika. Suđenje tog slučaja je i dalje u tijeku, a general Simić je odbacio sve optužbe. </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>