Cajka koja je generalu policije slupala automobile: 'Zbog svog čovjeka bih i metak primila...'

Prethodno je prisluškivala partnera. Postavila je bubicu i snimku učinila dostupnu javnosti. Srpski Kurir piše kako bi mogla dobiti i do godinu dana zatvora te novčanu kaznu ako se dokaže kazneno djelo

<p>Srpska pjevačica <strong>Ljupka Stević </strong>(35) našla se u središtu skandala nakon što je porazbijala dva automobila u vlasništvu njezinog sad već bivšeg partnera, generala policije <strong>Dragiše Simića</strong>.</p><p>Istaknula je kako je bila spremna učiniti sve zbog ljubavi.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Slagala bih kada bih rekla da mi nisu svakakve ružne stvari padale na pamet, ali ne i da dignem ruku na sebe. Zbog svog čovjeka sam bila spremna priznati i kazneno djelo. Ma, i metak bih primila. Naravno do prije nekoliko dana, sada više ne - rekla je, piše<a href="https://www.alo.rs/vip/estrada/posle-svega-sto-se-desilo-ljupka-ipak-priznala-sta-misli-o-ljubavi-prema-dragisi-zbog-njega-bih-i-metak-primila/344676/vest"> Alo</a>.</p><p>Prethodno je Ljupka prisluškivala partnera. Postavila je bubicu i snimku učinila dostupnu javnosti. Srpski <a href="https://www.kurir.rs/stars/3537031/ljupka-zbog-prisluskivanja-generala-moze-da-ode-u-zatvor-pevacica-ce-morati-da-plati-milione-a-samo-je-ovo-moze-spasiti" target="_blank">Kurir</a> piše kako bi mogla dobiti i do godinu dana zatvora te novčanu kaznu ako se dokaže kazneno djelo.</p><p>Ukoliko se snimka daje na korištenje medijima, tada je kazna zatvora i do tri godine. A koliko će kazna biti velika, ovisi o motivima, objektivnim razlozima, olakotnim okolnostima i 'životnim razlozima' zbog kojih je prisluškivala Dragišu. </p><p>- Uhvatila sam dugogodišnjeg partnera u prevari, tako što sam mu stavila aparat za prisluškivanje u automobil... Naša veza trajala je malo manje od devet godina. On je oženjen čovjek. Vjerovala sam u njegovu priču i naš zajednički život. Nismo ni prvi ni posljednji koji se zabavljaju u 21. stoljeću, a da netko ima papire da je u braku - ispričala je nedavno u u 'Ami G Showu' kod <strong>Ognjena Amidžića</strong> (45).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: LJUPKA RAZBIJA AUTOMOBILE</strong></p>