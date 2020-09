Ljupki nakon skandala oduzeli pušku, dobila zabranu prilaska

Ljupka je u policiji navodno izjavila kako je oštetila automobile pod utjecajem lijekova. Protiv pjevačice će biti podnesene dvije prekršajne prijave, a Dragiša tvrdi kako nije prisustvovao događaju

<p>Srpska pjevačica <strong>Ljupka Stević</strong> (35) na Instagramu je podijelila snimke dvaju automobila koje je porazbijala svom partneru <strong>Dragiši Simiću</strong>, generalu policije. On je dao izjavu u policijskoj stanici, a Ljupka je naposljetku rekla kako je dobio i šakom u glavu. Do skandala je došlo zbog Simićevih navodnih prevara. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Životna priča Sandre Afrike</strong></p><p>- Deset godina sam provela s njim i znam da me je varao s tri maloljetnice - rekla je pjevačica za <a href="https://www.kurir.rs/stars/3533083/ljupka-otkrila-zasto-je-nokautirala-simketa-varao-me-je-s-tri-maloletnice-banula-sam-tamo-nastao-je-haos-video" target="_blank">srpske medije</a>. Sada joj je određena mjera zabrane prilaska, piše <a href="https://www.kurir.rs/stars/3533211/ljupki-stevic-odredjena-zabrana-prilaska-bivsem-oduzete-joj-dve-lovacke-puske-a-evo-zasta-ce-jos-odgovarati" target="_blank">Kurir.rs</a>.</p><p>Ljupka je u policiji navodno izjavila kako je oštetila automobile pod utjecajem lijekova. Protiv pjevačice će biti podnesene dvije prekršajne prijave, a oduzeta joj je i puška koju je policija našla tijekom pretresa njezina automobila. Dragiša tvrdi kako nije prisustvovao događaju.</p><p>Pjevačica je za partnerove prevare saznala nakon što mu je ubacila prisluškivač u automobil. </p><p>- Slušala sam razne bljuvotine s njegove strane. Dovoljne da sebi kažem 'ne, idemo dalje'. Vrijeme je da nađem nekog zrelog i ozbiljnog čovjeka i stvorim svoju bajku o kojoj sam maštala. Ovo što sama preživljavam je horor - ispričala je Stević za <a href="https://www.kurir.rs/stars/3532849/ljupka-stevic-otkrila-kako-je-bivsi-vara-postavila-prisluskivac-u-kola-a-kada-je-cula-bljuvotine-nije-mogla-da-veruje" target="_blank">srpske medije</a>. </p><p>Dragiša se zbog čitave situacije ne želi 'povlačiti' po sudovima, već da mu Ljupka nadoknadi svu štetu, a nesuglasice će riješiti u četiri oka.</p><p>- On meni nalazi samo mane, koliko god se sredila. Već dva mjeseca osjećam da se nešto događa, trebam staviti točku na ovu priču. Idemo dalje. Tom čovjeku sam željela roditi djecu, ali naći će se netko drugi - zaključila je Ljupka. </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>