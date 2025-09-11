Obavijesti

Čak 20 godina od serije Bitange i princeze, glumci snimaju spot! Kečkeš: Fale mi moje bitange

Piše Iva Milotić,
Čak 20 godina od serije Bitange i princeze, glumci snimaju spot! Kečkeš: Fale mi moje bitange
Hrvoje Kečkeš i Tarik Filipović priznali su kako im je ponovno okupljanje s ekipom iz serije bilo nostalgično. Rijetko se viđaju, priznaju, a sada su ih pozvali Zaprešić boysi kako im začinili novi spot

Bio je to fenomenalan susret koji me jako razveselio, komentirao je Hrvoje Kečkeš okupljanje sa starim prijateljima iz 'Bitanga i princeza' i to nakon 20 godina.

