Hrvoje Kečkeš i Tarik Filipović priznali su kako im je ponovno okupljanje s ekipom iz serije bilo nostalgično. Rijetko se viđaju, priznaju, a sada su ih pozvali Zaprešić boysi kako im začinili novi spot
Čak 20 godina od serije Bitange i princeze, glumci snimaju spot! Kečkeš: Fale mi moje bitange
Bio je to fenomenalan susret koji me jako razveselio, komentirao je Hrvoje Kečkeš okupljanje sa starim prijateljima iz 'Bitanga i princeza' i to nakon 20 godina.
