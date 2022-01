Jedan od najbogatijih i najpopularnijih DJ-a današnjice, Calvin Harris (38) holivudski način života zamijenio je s uzgojom organske hrane na najvećoj farmi na Ibizi.

Nakon što je prodao svoje dvije vile po cijeni od nekoliko milijuna funti u Los Angelesu 2020. godine, Harris je kupio farmu ''Terra Masia'' od 138 hektara na Ibizi.

Imanje koje je kupio je zapravo najveća organska farma na Ibizi koja proizvodi sve, od povrća i jaja do vina i takozvanih proizvoda od farme do stola, a nudi i mogućnost organiziranja raznih događaja pa čak i vjenčanja.

- Calvin je zaposlio stručni tim koji uključuje poljoprivrednike i kuhare. No, to ga nije spriječilo da se i sam uključi u poslove i redovito prlja ruke, pomažući u sadnji i svemu ostalom što podrazumijeva vođenje farme. Stvarno je strastven oko svega toga - izjavio je za The Sun njemu blizak izvor.

Calvin je nekoć ljubio glazbenice Taylor Swift (32), Nicole Scherzinger (43), Katty Perry (37), a navodno je bio zaručen s britanskom pjevačicom albanskog porijekla, Ritom Orom (31).

Danas je sretnoj vezi s manekenkom Aarikom Wolf (28).