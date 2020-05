'Te godine imao sam hit broj 1, a onda su mi spašavali život...'

Škotski DJ i velika glazbena zvijezda Calvin Harris (36) progovorio je otvoreno o problemima sa srcem, koje je otkrio s 30 godina te je njegova turneja na vrhuncu slave naprasno bila prekinuta, a on je završio je u bolnici.

Jedan od prema Forbesu najbogatijih DJ-eva trebao je tada nastupiti na europskoj dodjeli MTV-jevih nagrada u Glasgowu, no pozlilo mu je pa je u posljednji tren otkazan njegov dolazak i nekolicina dogovorenih nastupa, a on je shrvan rekao fanovima da se nada kako će se uskoro moći vratiti na glazbenu scenu, što se kasnije i dogodilo.

Nekoliko godina kasnine 'prijavio' je obožavateljima tek kako ima aritmiju, a otada njeguje zdrav život, bez svega onoga što ide uz partyje do ranih jutarnjih sati.

Interesting year for me 2014, started with me knocking myself off number 1 in the UK and ended with my heart getting restarted in the ER...this sort of stuff happened in between https://t.co/BS0JqXmyhY