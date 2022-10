Camilla se već godinama odbija pridružiti kraljevskom trendu: 'Nitko me neće na to natjerati'

Kraljica Camilla (75) ne želi podleći određenoj stilskoj navici, unatoč tome što je popularna u britanskoj kraljevskoj obitelji.

Iako je obožavateljica nakita i posjeduje zavidnu kolekciju, kraljica Camilla nikada u životu nije htjela probušiti uši. Camillu često možemo vidjeti da nosi naušnice, ali to su isključivo naušnice na klip, odnosno one koje se mogu nataknuti za uho pomoću kopče.

Foto: POOL/REUTERS

- Sigurno neću bušiti uši, nitko me neće na to natjerati. Odbijala sam to do sada i odbijam i dalje, sigurno se neću predomisliti sada u 75. godini - rekla je u intervjuu za Vogue.

Foto: POOL

Naime, Camilla navodno smatra da se ovim činom 'oskvrnjuje ljudsko tijelo'.

Druge kraljevske dame ipak ne dijele njeno mišljenje. Pa tako princeza Kate (40) i Meghan Markle (41), ali i pokojna kraljica Elizabeta, imale su probušene uši te bile poznate kao velike ljubiteljice klasičnih naušnica.

Foto: Stefan Rousseau/PRESS ASSOCIATIO

Podsjetimo, od kada je postala kraljica, nagađa se da će ukinuti jednu od kraljevskih tradicija - dvorske dame. To će navodno učiniti u znak podrške suprugu, kralju Charlesu III. (73), koji navodno planira smanjiti monarhiju.

Kraljica Elizabeta II. je tijekom svoje 70-godišnje vladavine uvijek imala skupinu dvorskih dama koje su joj pomagale u svemu. Primjerice, u sakupljanju cvijeća na događajima, obavljanju poslova, rješavanju administrativnih zadataka, pomoći oko odjeće i sl.

