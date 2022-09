Princ Harry je na sastanak s bratom htio povesti posrednika: Camilla ispljunula čaj od šoka

Kraljica Camilla (75) navodno je ispljunula svoj čaj od šoka kada je princ Harry (38) iznio ideju o angažiranju posrednika koji bi smirivao tenzije na obiteljskom sastanku, piše Mirror.

Tjednima prije smrti kraljice, vojvoda i vojvotkinja od Sussexa zaustavili su se u Britaniji na putu za Haag, kamo su se zaputili kako bi prisustvovali Invictus igrama. Novi britanski kralj, Charles III. (75) tada je inzistirao na susretu s Harryjem i Meghan Markle (41).

Strani mediji pišu kako je par navodno zakasnio na sastanak te je Charlesu bilo ostalo samo 15 minuta za razgovor s njima.

Iako se navodi da su se otac i sin 'srdačno pozdravili', izvori tvrde da je atmosfera bila napeta.

Camilla, koja je sada kraljica supruga, navodno je bila zaprepaštena kada je princ predložio da nepristrana treća strana bude tu da održava mir.

- On je zapravo predložio da koriste posrednika kako bi pokušali riješiti stvari, što je Charlesa pomalo zbunilo, a Camilla je ispljunula čaj te je rekla Harryju da je to smiješno i da su oni obitelj i da će to sami riješiti - tvrde izvori.

Prisjetimo se, Meghan je nakon državnog pogreba kraljice Elizabete II. zatražila privatan razgovor s Charlesom, ali su se ona i njezin suprug vratili kući u Los Angeles bez postignutog mirovnog sporazuma sa ostatkom kraljevske obitelji.

