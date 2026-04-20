Capriati označio početak najjače BSH godine: Oduševio Zagreb

BSH Events na najbolji je mogući način otvorio novu sezonu elektroničkih događanja u Zagrebu, uz rasprodani open-air party i nastup jednog od najtraženijih svjetskih DJ-eva, Joseph Capriatia. Teniski centar Maksimir pretvoren je u epicentar elektroničke glazbe, gdje se od ranih popodnevnih sati pa sve do večeri plesalo uz vrhunsku produkciju, odličnu atmosferu i idealne vremenske uvjete.

Foto: Marko Obradović Edge

Publika je u velikom broju pristizala već od 15 sati, a prostor se brzo ispunio, potvrđujući velik interes za povratak open-air formata u grad. Događaj je unaprijed rasprodan, a energija na plesnom podiju rasla je iz sata u sat. Capriati je još jednom pokazao zašto ga publika diljem svijeta smatra jednim od najcjenjenijih imena house i techno scene. Njegov set, vođen prepoznatljivim grooveom, dubokim bas linijama i pažljivo građenom dinamikom, savršeno se uklopio u open-air ambijent i atmosferu proljetnog Zagreba. Publika je reagirala snažno i kontinuirano, a plesni podij ostao je aktivan tijekom cijelog nastupa.

Velik doprinos atmosferi dali su i domaći i regionalni izvođači Aney F., Baggi, Looka, Mony i Pablo Panda, koji su tijekom dana uspješno zagrijali publiku i postavili tempo večeri.

Ovim događajem BSH je potvrdio ono što već godinama gradi – status vodećeg organizatora elektroničkih događanja u Zagrebu i regiji. Otvorenje sezone prošlo je uz snažan odaziv publike, vrhunsku energiju i produkciju koja postavlja standarde na domaćoj sceni.

No, ovo je tek početak jedne od najambicioznijih sezona do sada.

Već početkom ljeta slijedi Gates of Agartha Festival, koji će se održati od 4. do 7. lipnja na jedinstvenoj lokaciji špilje Cave Romane u Vinkuranu kraj Pule te Kaštela u Puli. Ovogodišnje izdanje predvode velika imena svjetske scene poput ANOTR, Mau P, Dennis Cruz, Hot Since 82, Traumer i Mita Gami, uz niz pažljivo odabranih izvođača koji dodatno potvrđuju status festivala kao jednog od najposebnijih događanja u regiji.

Vrhunac ljeta donosi jedan od najiščekivanijih događaja godine – BSH Amphitheatre Pula, koji se održava 31. srpnja u impresivnom ambijentu pulske Arena, u sklopu Adria Summer Festival. Glavna zvijezda večeri je Black Coffee, globalna ikona afro-house zvuka i dobitnik Grammy nagrade za najbolji dance/electronic album.

Nakon prošlogodišnjeg rasprodanog nastupa u Cave Romane, koji je odjeknuo globalno i dosegnuo milijunske preglede na društvenim mrežama, njegov dolazak u pulsku Arenu predstavlja logičan, ali i produkcijski impresivan iskorak. Posebnu simboliku nosi i sama lokacija Arene koja je građena kamenom iz Cave Romane, čime se ovaj događaj pretvara u snažnu vizualnu i glazbenu priču koja povezuje povijest i suvremenu elektroničku scenu. Kao rezident Ibize i headliner najvećih svjetskih festivala poput Coachelle i Tomorrowlanda, Black Coffee već godinama definira globalne trendove elektroničke glazbe, a njegov premijerni nastup u Areni jedan je od najvažnijih bookinga ovog ljeta u Hrvatskoj.

Nakon ovakvog početka u Zagrebu, jasno je da BSH i ove godine podiže ljestvicu, kako produkcijski, tako i programski, potvrđujući Hrvatsku kao nezaobilaznu destinaciju na karti svjetske elektroničke glazbe. Ulaznice za sva BSH događanja mogu se kupiti u sustavu Entrio.hr.