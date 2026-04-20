Što će biti u omiljenim serijama i sapunicama u ponedjeljak?

Doznajte što vas očekuje ovog ponedjeljka 20. travnja u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...

Admiral

Divlje pčele 

RTL 20:15

Svi su zabrinuti za Katarinu. Tereza i dalje gaji osjećaje prema Čavki, bez obzira na to što zna da je pokušao ubiti Ivicu. Ima li Teodora veze s Katarininom nesrećom?

La Promesa 

HRT 1 13:20

Martina i Jacobo pokušaju nagovoriti baruna De Valladaresa da razgovara s ostalim plemićima, a Catalina otkrije da ju je uvrijedio. Leocadia se ponudi da se ona uda za Lorenza kako bi pustio Angelu.

Chicago P.D. 

RTL 2 20:10

Tim istražuje niz ubojstava koja su, čini se, povezana s Atwaterom, tj. s njegovim mlađim bratom, koji bi mogao biti umiješan. Upton preispituje Ruzekove postupke nakon sukoba s osumnjičenikom.

Kumovi 

NOVA TV 20:25

OPG-ovcima neplanirano stiže gost, dan prije nego što su ikog očekivali. Nakon početnog uzbuđenja gost ih ugnjavi svojim tužnim pričama. Dok je Bracin odnos s Ružom sve hladniji, s Grabovcem je sve topliji.

Crno more 

Nova TV 18:05

Esme gubi kontrolu i pred svima povlači potez koji odjekuje cijelim mjestom. Dok se među Furtunama i Koçarijima šire nove sumnje, Šerif naslućuje da Adil igra opasniju igru nego što itko misli.

Velvet: Novo carstvo 

HRT1 12:30

Carlos se suoči s Albertom i optuži ga da manipulira Anom kako bi je kontrolirao. Upozori ga da će požaliti ako ne odustane. Valeria izbaci Isabel iz stana, ali Cristina je brani i podsjeća je na skandal s Enriqueom.

Preminula je Danijela Car, bila je ikona hrvatske modne scene
OSNIVAČICA BRENDA LINEA EXCLUSIVE

Preminula je Danijela Car, bila je ikona hrvatske modne scene

Danijela Car bila je osnivačica brenda Linea Exclusive. Svoju je strast naslijedila od majke, a obiteljsku tradiciju nastavila je njena kći Irina...
Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama: Kate se ne želi predati, a Jakov sumnja...
TJEDNI PREGLED

Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama: Kate se ne želi predati, a Jakov sumnja...

Doznajte što vas očekuje ovog tjedna (od 20. do 24. travnja) u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...
FOTO Maja i Šime družili su se u Splitu: Pogledajte što su radili
LIJEP PROVOD

FOTO Maja i Šime družili su se u Splitu: Pogledajte što su radili

Maja Šuput i Šime Elez proveli su zajedničko vrijeme u subotu u Splitu. Otišli su na vinsku manifestaciju, uživali u hrani i piću, ali i u toplom i sunčanom vremenu...

