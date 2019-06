Cara potvrdila vezu s 'malom lažljivicom', slavile godišnjicu

Nakon godinu dana nagađanja, manekenka Cara Delevingne (26) javno je potvrdila vezu s američkom glumicom Ashley Benson (29), najpoznatiju po ulozi u seriji 'Slatke male lažljivice'.

Kako prenosi Daily Mail, Cara je odlučila javno je odlučila progovoriti o ljubavnoj vezi prilikom dobivanja nagrade na Trevor New York Gala u New Yorku. Povod je njihova prva godišnjica veze.

- U ovoj prostoriji je jedna posebna osoba kojoj trebam zahvaliti. Ona zna tko je. Ona mi je pokazala što je prava ljubav i kako da ju prihvatim, što je bilo teže nego što sam mislila. Volim te, Sprinkles - ispričala je Cara otkrivši nadimak za Ashley.

Budući da je bila ponosna na svoju djevojku, Ashley je objavila njezin govor na društvenim mrežama i napisala da je ponosna na nju.

Prošlog ljeta, djevojke su se ljubile na aerodromu Heathrow u Londonu. Već mjesecima kruže glasine da su njih dvije u vezi jer su se držale za ruke tijekom izlaska u New Yorku, ali to se moglo protumačiti i kao prijateljska gesta. Inače, Ashley redovito nosi ogrlicu s privjeskom u obliku slova C.