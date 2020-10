Provokativno je plesala i pitala obo\u017eavatelje jesu li spremni za Beograd. Uz to, tagirala je repericu Cardi B (27). Snimku je vidjela i reperica, koja ju je podijelila i ozna\u010dila Jelenu.\u00a0

<p>Kontroverzna folk pjevačica <strong>Jelena Karleuša</strong> (42) osvojila je Balkan, no vjerojatno nije mislila kako će je prepoznati i ostali diljem svijeta. I to ne bilo tko, nego poznate 'face'. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Životna priča Jelene Karleuše</strong></p><p>Naime, Jelena je početkom rujna imala nastup u Ohridu, gradu Sjeverne Makedonije. Kako bi najavila svoj nastup na beogradskom splavu 'Port', Jelena je objavila snimku svog prethodnog nastupa na Instagram 'storyju'.</p><p>Provokativno je plesala i pitala obožavatelje jesu li spremni za Beograd. Uz to, tagirala je repericu <strong>Cardi B</strong> (27). Snimku je vidjela i reperica, koja ju je podijelila i označila Jelenu. </p><p>Nije poznato je li Cardi obožavateljica folk dive, no očito je kako zna o kome je riječ.</p><p>Reperica je inače nedavno bila u središtu skandala nakon što je objavila kako se razvodi od supruga i repera <strong>Offseta</strong>. U sudskim dokumentima navodi se kako nema izgleda za pomirenje te da je veza između Cardi i Offseta nepovratno prekinuta. Reperica se nada kako će razvod proći dogovorom obiju strana.</p><p>Prema objavama na društvenim mrežama, izgledalo je kao da njihov brak i dalje funkcionira, no Offsetova nevjera ipak im je presudila.</p><p>- Offset je Cardi prilično varao, ali ona je zbog djeteta to zanemarivala. Nije željela biti osramoćena, ali sada joj je dosta - rekao je izvor za strane medije. </p><p> </p><p> </p>