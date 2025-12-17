Obavijesti

IZ SJENE U REFLEKTORE

Evo tko je majka Lane Lourdes Rupić: Kći Gorana Višnjića je postala 35. Kraljica Hrvatske

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
7
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL/Dusko Jaramaz/PIXSELL/Josip Čekada

Lana Lourdes Rupić, kći glumca Gorana Višnjića, postala je 35. Kraljica Hrvatske. Mlada ljepotica rođena je 2007., a pažnju javnosti privukla je svojim prvim velikim javnim uspjehom

Lana Lourdes Rupić postala je 35. Kraljica Hrvatske i time privukla veliku pažnju javnosti. Mlada ljepotica kći je našeg poznatog glumca Gorana Višnjića, a ovo joj je dosad najveći javni iskorak.

Foto: Josip Čekada

Lana je rođena 2007. godine, a Višnjić ju je dobio u vezi sa Šibenčankom Mirelom Rupić, svojom školskom kolegicom. Iako je njezin dolazak na svijet svojedobno bio jedna od najpraćenijih tema domaćih medija, Lana je odrastala daleko od reflektora.

Višnjić je isprva poricao vezu s Mirelom Rupić i očinstvo, no na kraju je kći ipak priznao prije nego što su stigli rezultati DNK analize.

Rijeka: Mirela Rupi? s novim de?kom i k?erkom na koncertu Shortyja
Rijeka: Mirela Rupi? s novim de?kom i k?erkom na koncertu Shortyja | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Danas ima 18 godina i, kako se vidi, izrasla je u samouvjerenu i elegantnu mladu djevojku. S ocem je u dobrim odnosima, a upoznata je i s njegovom obitelji. Višnjić je, podsjetimo, od 1999. godine u braku s Evom Vrdoljak, s kojom ima troje djece, a obitelj već godinama živi izvan Hrvatske.

Šibenik: 9.9.1972. ro?en Goran Višnji?
Foto: galoicju

Majka nove Kraljice Hrvatske, Mirela Rupić, već se godinama drži podalje od javnosti. Iz Šibenika se preselila u Rijeku, a rijetko se pojavljuje u medijima. Prema dostupnim informacijama i objavama na društvenim mrežama, Mirela danas živi mirno i povučeno te je posvećena vjeri i obitelji.

Pobjedom na izboru Lana Lourdes Rupić napravila je veliki korak prema javnoj sceni, a mnogi se slažu - ime poznatog oca sada je u drugom planu jer je Lana pokazala da ima svoj put i svoju priču.

