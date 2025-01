Cardi B optužila svekrvu i muža da su je opljačkali? 'Rekla sam ti da se ne igraš sa mnom...'

Reperica Cardi B (32) optužila je supruga Offseta i njegovu majku Latabiju Woodward da su je opljačkali, prenosi Page Six.

- Ne želim slušati nakon što ste me ti i tvoja majka opljačkali. Da, ti i tvoja majka ste me opljačkali. Rekla sam ti da se prestaneš je**no igrati sa mnom - rekla je Cardi B u prijenosu uživo na X-u.

Reperica nije otkrila detalje o navodnoj pljački, a Offset još uvijek nije komentirao njezine optužbe.

- Jučer si nazvao svoju kćer po prvi put ove godine. Tvoje novorođenče - rekla je, misleći na njihovu kći koju su dobili u rujnu.

Par ima i kćer Kulture i sina Wavea.

- Toliko voliš svoju djecu i nisi im kupio ništa za Božić. Ali, došao si u New York kako bi kupio poklone svojoj drugoj djeci. Nisi kupio mojoj djeci poklone namjerno, meni u inat. Pazi, bili smo u dobrim odnosima. Nismo bili zajedno, ali smo ostali dobri. Prestani se igrati sa mnom - poručila je pa dodala:

- Ovo je najiskrenije s*anje koje je netko mogao napraviti za tebe. Molila sam se za ovu osobu prije nego što sam se molila za sebe.

Cardi je u srpnju 2024. podnijela zahtjev za razvod, a u prosincu je suprugu poručila da potpiše papire taj dan. Reper je tad poručio da Cardi samo pokušava narušiti njegov ugled.

Par se već nekoliko puta razišao. Cardi je 2020. prvi put podnijela zahtjev za razvod braka, ali se dva mjeseca pomirila sa suprugom. Prije dvije godine je ponovno potvrdila da se razvodi od repera.

- Već neko vrijeme sam slobodna, ali bojala sam se. Ne bojala, jednostavno nisam znala kako da kažem svijetu. Željela sam to reći već ranije, ali nisam znala kako pa sam se predomislila. Ali već neko vrijeme je tako. To sam shvatila kao znak. Želim započeti 2024. godinu svježe i otvoreno. Zanima me novi život, novi početak. I da, uzbuđena sam - rekla je tad Cardi u videu na Instagramu.

