Reperica Cardi B prije nekoliko dana proslavila je 29. rođendan. Pratiteljima na Instagramu pokazala je luksuzan dar koji joj je poklonio dečko Offset (29).

- Moja ljubav - napisala je Cardi B na početku objave.

- Govorila sam Setu kako želim uložiti u nekretnine za kratkoročni najam u DR i drugim Karipskim zemljama (s obzirom na to da ljudi na tim lokacijama ljetuju cijelu godinu) no, osjećala sam se kao da se on ne slaže sa mnom i da bi radije uložio u nešto drugo - nastavila je reperica uz videozapis nove nekretnine koju joj je za rođendan poklonio reper.

- Pogriješila sam. Jednostavno ne vjerujem da je napravio ovo. To je nevjerojatno. S jedne strane toliko sam sretna što me stvarno sluša, a ne da se samo smiješi i klima glavom, a s druge to što ne misli da su moje ideje o ulaganju novca bezveze. I treće, zahvalna sam što je pitao mog oca da zajedno sudjeluju u ovome. Njih dvojica i sin su mi najvažniji muškarci u životu. Jako me veseli kada su bliski i kada ovako učvrste svoje prijateljstvo - napisala je.

- Volim vas i ne mogu dočekati da ovaj mamurluk prođe kako bi vam mola pokazati koliko sam vam zapravo zahvalna - zaključila je Cardi B.

Sudeći prema videozapisu koji je objavila reperica, nekretnina ima šest spavaćih soba i sedam i pol kupaonica. Većina prostorija u vili imaju pogled na ocean koji jednostavno ostavlja 'bez daha'. Uz kuću se nalazi i tzv. 'beskonačni bazen', a na imanju je postavljen i zasebni studio, piše People.

Cardi je u ponedjeljak proslavila rođendan u plesnoj dvorani. Dečko Offset podijelio je na Instagramu fotke s raskošne zabave i napisao:

- Sretan rođendan gospođo Cephus.