Carl Cox je privatnim avionom sletio u Pulu pa sjeo u 'jurilicu'

Carl Cox stigao je u Istru. Legenda svjetske elektroničke glazbe sletjela je privatnim avionom u Zračnu luku Pula, gdje su ga dočekali Drago Vukelić i Edvin Hodžić iz BSH Eventsa te članovi tima koji stoji iza večerašnjeg spektakla.

A odmah po slijetanju uslijedio je poseban trenutak, Cox je sjeo za volan Rimčeve Nevere. Svjetska DJ ikona tako je prve trenutke u Istri provela upoznajući jedan od najpoznatijih hrvatskih automobila, prije nego što se uputila prema Cave Romane.

Vidno raspoložen, Cox je izrazio oduševljenje velikim interesom hrvatske i međunarodne publike za njegov večerašnji nastup. Spektakl je rasprodan već tjednima, što najbolje potvrđuje kakav interes vlada za dolazak jednog od najutjecajnijih izvođača u povijesti elektroničke glazbe.

Foto: PROMO

Nakon niza velikih BSH događanja ovog ljeta, večerašnji nastup Carla Coxa u jedinstvenom ambijentu Cave Romanea predstavlja vrhunac sezone i jedan od najiščekivanijih događaja elektroničke glazbe ove godine u Hrvatskoj.