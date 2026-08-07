FOTO Ona kao da uopće ne stari! Charlize Theron voli pokazati figuru u golišavim izdanjima...

Iza naizgled mirnog djetinjstva skrivala se teška obiteljska situacija. Njezin otac borio se s alkoholizmom i bio je nasilan prema obitelji. Kada je Charlize imala petnaest godina, tijekom jednog nasilnog sukoba njezina je majka, braneći sebe i kćer, usmrtila supruga. Sud je zaključio da je riječ o nužnoj samoobrani te protiv nje nije podignuta optužnica. Theron je godinama javnosti govorila kako je njezin otac poginuo u prometnoj nesreći, a tek kasnije je otvoreno progovorila o traumatičnom događaju koji je obilježio njezinu mladost. | Foto: Instagram