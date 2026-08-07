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MA TKO BI JOJ DAO TE GODINE!

FOTO Ona kao da uopće ne stari! Charlize Theron voli pokazati figuru u golišavim izdanjima...

Charlize Theron jedna je od najcjenjenijih glumica današnjice, a nerijetko joj se dive zbog nevjerojatnog izgleda. Dobitnica je brojnih prestižnih nagrada, uključujući Oscara, a osim glumačkog rada poznata je i po svom humanitarnom angažmanu. Golišave fotke nisu joj problem, a u galeriji pogledajte kako se mijenjala kroz godine.
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FOTO Ona kao da uopće ne stari! Charlize Theron voli pokazati figuru u golišavim izdanjima...
Rođena je 7. kolovoza 1975. godine u Benoniju u Južnoafričkoj Republici. Odrasla je na obiteljskoj farmi nedaleko od Johannesburga, gdje su njezini roditelji vodili tvrtku za cestogradnju. Obitelj je govorila afrikaans, a Charlize je odmalena pokazivala veliku ljubav prema plesu. Baletom se počela baviti već sa šest godina, a roditelji su prepoznali njezin talent te su je u dobi od dvanaest godina poslali u internat u Johannesburgu kako bi se ozbiljnije posvetila plesnom obrazovanju. | Foto: Instagram
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Rođena je 7. kolovoza 1975. godine u Benoniju u Južnoafričkoj Republici. Odrasla je na obiteljskoj farmi nedaleko od Johannesburga, gdje su njezini roditelji vodili tvrtku za cestogradnju. Obitelj je govorila afrikaans, a Charlize je odmalena pokazivala veliku ljubav prema plesu. Baletom se počela baviti već sa šest godina, a roditelji su prepoznali njezin talent te su je u dobi od dvanaest godina poslali u internat u Johannesburgu kako bi se ozbiljnije posvetila plesnom obrazovanju. | Foto: Instagram
Komentari 7

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