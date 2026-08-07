FOTO Ona kao da uopće ne stari! Charlize Theron voli pokazati figuru u golišavim izdanjima...

Charlize Theron jedna je od najcjenjenijih glumica današnjice, a nerijetko joj se dive zbog nevjerojatnog izgleda. Dobitnica je brojnih prestižnih nagrada, uključujući Oscara, a osim glumačkog rada poznata je i po svom humanitarnom angažmanu. Golišave fotke nisu joj problem, a u galeriji pogledajte kako se mijenjala kroz godine.
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Rođena je 7. kolovoza 1975. godine u Benoniju u Južnoafričkoj Republici. Odrasla je na obiteljskoj farmi nedaleko od Johannesburga, gdje su njezini roditelji vodili tvrtku za cestogradnju. Obitelj je govorila afrikaans, a Charlize je odmalena pokazivala veliku ljubav prema plesu. Baletom se počela baviti već sa šest godina, a roditelji su prepoznali njezin talent te su je u dobi od dvanaest godina poslali u internat u Johannesburgu kako bi se ozbiljnije posvetila plesnom obrazovanju.
| Foto: Instagram
Rođena je 7. kolovoza 1975. godine u Benoniju u Južnoafričkoj Republici. Odrasla je na obiteljskoj farmi nedaleko od Johannesburga, gdje su njezini roditelji vodili tvrtku za cestogradnju. Obitelj je govorila afrikaans, a Charlize je odmalena pokazivala veliku ljubav prema plesu. Baletom se počela baviti već sa šest godina, a roditelji su prepoznali njezin talent te su je u dobi od dvanaest godina poslali u internat u Johannesburgu kako bi se ozbiljnije posvetila plesnom obrazovanju.
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Foto: Instagram
Rođena je 7. kolovoza 1975. godine u Benoniju u Južnoafričkoj Republici. Odrasla je na obiteljskoj farmi nedaleko od Johannesburga, gdje su njezini roditelji vodili tvrtku za cestogradnju. Obitelj je govorila afrikaans, a Charlize je odmalena pokazivala veliku ljubav prema plesu. Baletom se počela baviti već sa šest godina, a roditelji su prepoznali njezin talent te su je u dobi od dvanaest godina poslali u internat u Johannesburgu kako bi se ozbiljnije posvetila plesnom obrazovanju.
| Foto: Instagram
Iza naizgled mirnog djetinjstva skrivala se teška obiteljska situacija. Njezin otac borio se s alkoholizmom i bio je nasilan prema obitelji. Kada je Charlize imala petnaest godina, tijekom jednog nasilnog sukoba njezina je majka, braneći sebe i kćer, usmrtila supruga. Sud je zaključio da je riječ o nužnoj samoobrani te protiv nje nije podignuta optužnica. Theron je godinama javnosti govorila kako je njezin otac poginuo u prometnoj nesreći, a tek kasnije je otvoreno progovorila o traumatičnom događaju koji je obilježio njezinu mladost.
| Foto: Instagram
Sa šesnaest godina pobijedila je na natjecanju za manekenke u Johannesburgu, nakon čega je otputovala u Italiju i osvojila međunarodno natjecanje New Model Today. Time joj se otvorio put prema uspješnoj manekenskoj karijeri. Ipak, moda nije bila njezin konačni cilj. Nakon preseljenja u New York željela je ostvariti san o profesionalnoj plesnoj karijeri, no ozbiljna ozljeda koljena prisilila ju je da odustane od baleta.
| Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION
Nakon toga odlučila se okušati u glumi te se preselila u Los Angeles. U početku joj je snažan južnoafrički naglasak otežavao dobivanje uloga, pa je sate provodila gledajući američke televizijske programe kako bi usavršila izgovor. Sudbina joj se osmjehnula 1994. godine kada je tijekom rasprave s bankovnim službenikom privukla pozornost holivudskog menadžera Johna Crosbyja. Impresioniran njezinom pojavom i temperamentom, ponudio joj je zastupanje, čime je započela njezina filmska karijera.
| Foto: pixsell/ilsutracija
Prvu filmsku ulogu ostvarila je u hororu "Children of the Corn III", nakon čega su uslijedile uloge u filmovima "2 Days in the Valley" i "That Thing You Do!". Širu pozornost privukla je 1997. godine u psihološkom trileru "The Devil's Advocate", gdje je glumila uz Keanua Reevesa i Ala Pacina. Upravo je ta uloga otvorila vrata velikim holivudskim produkcijama.
| Foto: Ik Aldama/DPA/PIXSELL/HRT
Krajem devedesetih godina ostvarila je niz zapaženih uloga. Glumila je u filmovima "Celebrity", "Mighty Joe Young", "The Astronaut's Wife" te hvaljenoj drami "The Cider House Rules", kojom je dodatno učvrstila svoj status ozbiljne glumice. Uslijedili su filmovi "Sweet November" i "The Italian Job", no pravi preokret dogodio se 2003. godine.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
Za ulogu serijske ubojice Aileen Wuornos u biografskoj drami "Monster" potpuno je promijenila izgled, dobivši gotovo dvadeset kilograma kako bi što uvjerljivije dočarala lik. Njezina iznimno snažna i emotivna izvedba donijela joj je Oscara za najbolju glumicu, Zlatni globus i svjetsko priznanje kritike.
| Foto: Mario Anzuoni
Nakon velikog uspjeha nastavila je nizati zapažene uloge. U filmu "North Country" utjelovila je radnicu koja se bori protiv seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu, što joj je donijelo nove nominacije za Oscara i Zlatni globus. Okušala se i u znanstvenoj fantastici filmovima "Aeon Flux" i "Prometheus", dok je publiku osvojila i u akcijskim hitovima poput "Hancocka".
| Foto: Lionel Hahn/PRESS ASSOCIATION
Svoju svestranost pokazala je u filmu "Young Adult", gdje je briljirala u ulozi emocionalno izgubljene spisateljice, a potom i kao zla kraljica Ravenna u filmu "Snow White and the Huntsman". Jedna od njezinih najpoznatijih uloga svakako je Imperator Furiosa u spektaklu "Mad Max: Fury Road" iz 2015. godine.
| Foto: Aude Guerrucci/REUTERS
Nastavila je uspješno graditi karijeru u akcijskom žanru u filmovima "Atomic Blonde" i "The Fate of the Furious", gdje je pokazala impresivne borilačke i kaskaderske sposobnosti. Istodobno se nije odrekla ni drama i komedija, pa je ostvarila zapažene uloge u filmovima "Tully", "Long Shot", "Bombshell" i animiranom filmu "The Addams Family", u kojem je posudila glas Morticiji Addams. Ove godine u centru je medijske pažnje i zbog filma "Odiseja" koji je osvojio kina diljem svijeta.
| Foto: Mario Anzuoni
Osim glumačkog rada, Charlize Theron već godinama aktivno djeluje na humanitarnom području. Godine 2008. Ujedinjeni narodi imenovali su je svojom desetom Glasnicom mira, čime je odano priznanje njezinom doprinosu u promicanju ljudskih prava i borbi protiv bolesti poput AIDS-a, tuberkuloze i malarije. Aktivno surađuje i s organizacijom The Global Fund te se zalaže za bolje obrazovanje i zdravstvenu zaštitu u Africi.
| Foto: HT/AbacaUSA.com
Privatni život uglavnom nastoji držati podalje od očiju javnosti. Dugo je bila u vezi s glumcem Stuartom Townsendom, a kasnije i sa Seanom Pennom. Godine 2012. posvojila je sina Jacksona, a tri godine kasnije i kćer August. Javnosti je 2019. godine otkrila da je Jackson transrodna djevojčica te da poštuje njezin identitet i pravo da bude ono što jest.
| Foto: Lionel Hahn/PRESS ASSOCIATION
Jedno vrijeme su kružile glasine i da je Theron bila "pod nož", no sva šuškanja glumica je opovrgnula. U nekoliko navrata je golišavim fotografijama izazvala zavist, a mnogi ističu kako s godinama izgleda sve bolje.
| Foto: instagram
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Foto Andrew Kelly/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
Foto MADI
Foto MADI
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Foto Profimedia, Instagram, Canva.
Foto Dave Bedrosian/DPA/PIXSELL
Foto Zak Hussein/PRESS ASSOCIATION
Foto Ian West/PRESS ASSOCIATION
Foto HT/PRESS ASSOCIATION
Foto Olivier Douliery
Foto Lionel Hahn/PRESS ASSOCIATION
Foto Raoul Gatchalian/starmaxinc.com
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Foto Mehdi Taamallah
Foto Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION
Foto Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION
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Foto IK ALDAMA
Foto Ik Aldama
Foto Hubert Boesl
Foto Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress
Foto Philippe Wojazer/REUTERS
Foto Ik Aldama
Foto MARIO ANZUONI/REUTERS
Foto Lisa OConnor/AFF-USA.com
Foto Lisa OConnor/AFF-USA.com/PRESS A
Foto MARIO ANZUONI/REUTERS
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