Carla oduševile ekipu u 'Večeri za 5' i dobila visokih 39 bodova

Ugostiteljsko-turistička djelatnica Carla Culej ugostila je protukandidate četvrtog dana ovotjedne 'Večere za 5'. Za svoju večeru dobila je visokih 39 bodova i sve pohvale od ekipe. Devet bodova dao joj je samo Antonio, koji je poručio da mu se u desertu nije svidjela podloga. Zbog podloge, dao je kolegici bod manje.

Pripravu večere Carla je započela upravo desertom nazvanim 'Nasljeđe Arnolda Reubena'. 'S nazivom ne mogu odrediti što će biti za desert', komentirao je Antonio naziv deserta. Uskoro je domaćica objasnila da će pripraviti cheesecake s šumskim voćem. Uslijedila je priprava glavnog jela - kreativnog naziva 'Should I Steak or Should I Go'. "Zanimljiv naziv, engleski baš i ne znam, ali to će biti vjerojatno svinjski file", prognozirao je Antonio. Bio je u pravu - lungić, pire od krumpira i celera i gratinirani krumpir bili su delicija koju je Carla odlučila spraviti za glavno jelo. Za kraj, djevojka se okrenula predjelu 'Olivinoj baladi Popaju'. 'To će biti špinat', zaključila je Ana. Domaćica je spravila roladu od špinata te mala peciva s pršutom.

Ekipa se uskoro okupila u kombiju, a domaćica se pripremila za doček gostiju. Šljivovica, travarica i medica s chillijem bili su u ponudi aperitiva. 'Ponudila je neke stvari što se kod nas rijetko nude u Slavoniji', prokomentirao je Antonio. 'Aperitiv je bio prva liga, nisam to nikad ni pio', dodao je Stjepan. 'Fino piće', zaključio je Ivan o medici s chillijem.

Predjelo je uskoro stiglo pred ekipu. 'Olivina balada Popaju' Stjepana je čak podsjetila i na desert. 'Lisnato je bilo prhkije, a rolada s tijestom od špinata je ukusno i začinjeno kako treba', komentirao je predjelo Ivan. 'Rolada je bila fantastična, no pecivo je bilo tvrđe', dodao je Antonio. 'Ostao sam paf, bilo je ukusno, lijepo, fino punjeno', zaključio je Stjepan o predjelu.

Stiglo je uskoro i glavno jelo. Lungić, pire i gratinirani krumpir iduće su što je Carla poslužila ekipi. 'Izgled glavnog jela je bio izvanredan, prekrasno, manji komadi mesa', pohvalio je Stjepan i glavno jelo. 'Sve je bilo top. Okus vrh vrhova', dodao je.

- Meso je bilo dobro pečeno, manje pečeno, vidjelo se da je roskasto. Pire nisam jeo, nije mi se svidjelo, a gratinirani krumpir mi je bio ukusan - nešto kritičniji je bio Antonio. 'Stvarno mi se svidio njezin ručak', zaključila je Ana.

Desert je stigao kao slastica za kraj. Priznala je Carla da joj baš i nije uspio do kraja, no Ani se okusom baš svidio. 'Voće je bilo fenomenalno, keks malo tvrđi, ali valjda tako treba biti', otkrio je Stjepan. 'Problem je bio s donjom podlogom, tvrda je, nisam je ni pojeo', dodao je Ivan o desertu.

Kada je ekipa završila s blagovanjem, Carla je ekipi udijelila i prigodne poklone. 'Potrudila se nabaviti i tu medicu od chillija, svaka čast', zaključio je Antonio. Ekipi je domaćica za kraj poslužila još i koktele sa šljokicama te pustila glazbu svog izbora. Iako se kandidati na ritam techno glazbe baš i nisu rasplesali, Carla ih je svojom vještinom i šarmom ipak osvojila!