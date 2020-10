Čarli gradi vilu od 15 milijuna kn

U mirnom dijelu grada, a nadomak centra, okruženom zelenilom gradi se velebna vila. Zasad su to samo zidovi, no uskoro bi to trebao biti novi dom pjevačice i bivšeg hrvatskog nogometnog reprezentativca

<p>Poviše Britanskog trga, jednog od Zagrepčanima najdražih u središtu grada, u onim mirnim i gordim ulicama u produžetku, uskoro bi se trebali useliti <strong>Franka Batelić</strong> (28), <strong>Vedran Ćorluka </strong>(34) i njihov uskoro jednogodišnji sin <strong>Viktor</strong>.</p><p>U mirnom dijelu grada, a nadomak centra, okruženom zelenilom gradi se velebna vila. Zasad su to samo zidovi, no uskoro bi to trebao biti novi dom pjevačice i bivšeg hrvatskog nogometnog reprezentativca. Fasada i krov već su podignuti, sudeći prema Frankinoj nedavnoj objavi na društvenim mrežama, predstoje im još unutarnji radovi i uređenje okućnice. A tako se čini i kad se prođe kraj budućeg zagrebačkog doma Viktora, Vedrana i Franke.</p><p>U siječnju 2018. godine saznalo se kako je Ćorluka za novi obiteljski dom izabrao parcelu nekih dvjestotinjak metara od bivšeg premijera <strong>Ive Sanadera</strong>, poznatog i sa stanovitim problemima s pravosuđem. Prostor, na kojemu su još bili objekti, proteže se na 1500 kvadrata, a vrijednost je bila procijenjena na oko 15 milijuna kuna. Gradnja je ubrzo počela, a tad su se i počele nazirati konture velebnog zdanja, za razliku od ostalih kuća u ulici, malo povučenog.</p><p>Vanjština je sad zamalo gotova, kao i okućnica, iako ima tu još radova. No sad je lakše vizualizirati konačni izgled. Interpolacija Ćorlukine vile čini se uspješnom, u svijetlosmeđim nijansama, a iako vjerojatno daleko najmodernija, ne 'strši' poput ranije mu spomenutog susjeda u crkvi.</p><p>Prema dostupnim informacijama, vila se proteže na tri kata. Trebala bi imati podzemnu garažu za tri automobila, a bit će i mjesta na vanjskom parkiralištu. Na petstotinjak kvadrata još će biti i prizemlje te prvi kat.</p><p>- Čini se da radovi idu svojim tijekom, a automobil Vedranova oca Joze vidimo gotovo svaki dan. On kontrolira radove - kažu nam susjedi iz ulice.</p><p>Problema, kažu, nemaju, sve je bilo u redu, a tako izgleda i danas kad se prođe kraj gradilišta. Ćorluka je počeo igračku karijeru u Dinamu, put ga je potom doveo preko Manchester Cityja, Tottenhama i vrlo kratko Bayera iz Leverkusena do Rusije. Sjajan igrač i srebrni sa Svjetskog prvenstva 2018. baš iz 'njegove' Rusije od 2012. igra za moskovski Lokomotiv.</p><p>Zadnjih godina plaća mu je navodno 4,5 milijuna eura na godinu, a ugovor mu ističe na ljeto ove godine. Završit će mu valjda u to doba i radovi oko nove kuće pa se ne bismo čudili da mu je i ovo zadnja sezona, pogotovo s obzirom na njegove zdravstvene probleme, odnosno nevolje s tetivama.</p><p>Franka i Vedran upoznali su se 2012. na Zrču, a vezu su neko vrijeme tajili. Nemirni Čarli smirio se uz Franku, ljubav je potrajala, a prije dvije godine vjenčali su se u Istri. Šestogodišnju vezu nisu obilježili skandali, uspjeli su 'preživjeti' i na daljinu, iako je pjevačica često bila kod njega u Moskvi, što joj, ruku na srce, nije ni za zamjeriti. Moglo bi se zaključiti da je njihova ljubav samo rasla.</p><p>- Vedran je jako dobar čovjek, to je njegova najveća kvaliteta. Velika mi je podrška i uvijek je tu za mene. Odlično funkcioniramo, a malo je takvih poput njega - opisala je jednom zaljubljena Franka svojega supruga.</p><p>A petog dana ove godine postali su ponosni roditelji. 'Novu' su proslavili kod kuće, uz Frankinu poruku: 'Igra čekanja počinje'.<br/> Franka je rodila u zagrebačkoj bolnici 5. siječnja.</p>