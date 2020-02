Carrey je bio neugodan prema novinarki: Samo još tebe želim

Popularni glumac Jim Carrey (58) našao se na meti medija nakon što je novinarki tijekom intervjua rekao da je ona jedino što je ostalo na njegovoj listi želja. Carrey je u intervjuu za časopis Heat razgovarao s Charlotte Long o svojem novom filmu 'Sonic the Hedgehog'.

Foto: Janet Gough/Press Association/PIXSELL

- Sonic ima listu želja, pa sam se pitala, nagon svega što ste napravili u karijeri je li u tvom životu još uvijek ima neostvarenih želja? - pitala ga je Long.

- Samo ti. To je to, sad sam sve ostvario - izjavio je Carrey te stvorio neugodnu situaciju, a poslije dodao kako mora to prihvatiti. Long je cijeli video intervju objavila na svojem Twitter profilu te razljutila brojne obožavatelje i pratitelje slavnog glumca.

- Bio sam veliki obožavatelj Jima, ali danas je izgubio poštovanje prema njemu. To je stvarno neprihvatljivo. Nadam se da će se ispričati - samo su neki od komentara.

Foto: Simone Comi/Milestone Media/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Carrey se i dalje nije oglasio oko skandala sa novinarkom. Američko-kanadski glumac nedavno je izjavio kako se ne voli fotografirati sa svojim obožavateljima. Umjesto toga, radije će popričati s njima.

- Odustao sam odavno od cijelog pokušaja da budem nešto što nisam. Ne osjećam potrebu svidjeti se i ugađati svima - rekao je glumac za strane medije. Naglasio je da nije nepristojan, nego više voli porazgovarati s nekim nego se fotografirati.

- Nisam neljubazan prema ljudima, već više volim pozdraviti i popričati s ljudima nego pozirati. Selfiji zaustavljaju život - ističe Carrey te objašnjava to time kako ljudi iskrive lice potom odu na Instagram dajući lažni osjećaj relevantnosti.

POGLEDAJTE VIDEO: